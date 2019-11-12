Российские бейсджамперы арестованы за прыжок с небоскреба Пусана

Как сообщают местные СМИ, двое граждан России спрыгнули с крыши 40-этажного офисного здания в городе Пусан (Южная Корея) в субботу вечером. На следующий день они совершили прыжок уже с 42-этажного здания.
Полиция задержала россиян после жалобы местных жителей. Один из полицейских сказал, что бейсджамперы арестованы за незаконное проникновение на крыши небоскребов и нарушение границ частной собственности.
«Поскольку прыжки с высоток не подлежат наказанию, если он не представляет угрозы для других людей; мы решили наказать их уголовно, потому что они совершили опасный акт в центре города», — приводит агентство Yonhap слова полицейского.
По данным полиции, бейсджамперы дожидались открытия строящегося 101-этажного небоскреба, чтобы «распечатать» его. Задержанными оказались известный бейсджампер Алексей Пыхов из Хабаровска и Сергей Главатый. Они сообщили, что полиция задержала их на несколько часов, и в течение 10 дней запретила покидать страну.
Сейчас россияне ждут решения суда. Они предполагают, что их ждет большой штраф или «другие санкции».