Российские полярники сообщают о вспышке COVID-19 на станциях Южного полюса

Сотрудники полярных станций даже заявили о смерти одного из сотрудников.

Российские полярники, работающие на станциях Южного полюса, заявили о вспышке COVID-19 и отсутствии вакцин и лекарств. Об их обращении сообщил Telegram-канал «Зеленый» змий.

По словам авторов обращения, на станциях Южного полюса растет число заболевших и сокращается количество трудоспособных полярников. Один из них скончался, при этом причиной его смерти мог стать коронавирус.

«Скоро закончится полевой сезон — и люди останутся без связи с внешним миром: один на один с вирусом, для лечения которого нет ни оборудования, ни лекарств, ни человеческих ресурсов», — говорится в сообщении.

В нем утверждается, что на одной из российских станций работают два врача, но нет аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислорода и специальных препаратов.

В подтверждение своих слов авторы обращения приложили оперативные сводки об основных экспедиционных событиях и операциях за две недели января — вот ряд выдержек из них:

«На станции «Прогресс» по стоянию на 12 января у 15 сотрудников станции из составов 66 и 67 Российской Антарктической экспедиции (РАЭ) имеются положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию».

«На станции «Прогресс» по состоянию на 19 января у 20 сотрудников станции имеются положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, кроме того, с диагнозом ОРВИ еще 10 сотрудников».

«16 января на станции «Новолазаревская» случилась трагедия — скоропостижно скончался один из сотрудников зимовочного состава 66 РАЭ, который в январе прошел медицинской обследование, был признан здоровым и имел отрицательный ПЦР-тест от 15 января».

Как следует из сводок, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19 с 10 января по 1 февраля на всех объектах РАЭ был введен карантин: запрещены перемещения между станциями, а также общение с иностранными гражданами — в том числе сотрудниками иностранных станций и баз, а также экипажами воздушных судов.

Также приводятся скриншоты переписок полярников, которые рассказывают, что «после Нового года все переболели — то ли ОРЗ, то ли чем-то еще» и утверждают, что у них «нет ни лекарств, ни вакцин» и один человек уже умер.

«Вчера привезли тесты, у двух положительно. (…) Наши врачи несколько раз заказывали медикаменты, реакция института нулевая. (…) Как бы потом в морозилке часть экспедиции не ехала обратно», – пишут полярники.

По их данным, тело умершего коллеги собираются вывезти бортом в феврале. Вскрытие мужчины, «по последним новостям», собираются провести в Кейптауне. «В институте и по станциям тишина. Настроение у всех нерадостное», — отмечают полярники.

В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) утверждают, что информация о вспышке COVID-19 на антарктических полярных станциях «не соответствует действительности».

«Тестирование сотрудников на коронавирус на антарктических станциях проводится регулярно. Последние анализы были сделаны в период с 26 по 28 января, все тесты отрицательные. Сотрудники здоровы», — сказали National Geographic в пресс-службе ААНИИ.

Кроме того, там отметили, что на станциях работает медперсонал, есть все необходимые лекарства и оборудование, включая аппараты ИВЛ. Запасы медицинских средств регулярно пополняются. Ближайшая плановая поставка экспресс-тестов на COVID-19 на станцию «Прогресс» ожидается на этой неделе.

«В качестве дополнительной профилактической меры на полярных станциях РАЭ введены карантинные ограничения, касающиеся личного общения с представителями станций других стран.

Ученые, направляющиеся в Антарктиду в составе РАЭ, проходят обязательный карантин и сдают все необходимые тесты», — добавляют в ААНИИ.