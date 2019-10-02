Российский турист в шутку достал в Таиланде «билеты банка приколов». Ему грозит 10 лет тюрьмы

Екатеринбуржцы Вадим и Екатерина Веденяпины прилетели на отдых на остров Самет вместе с трехлетним ребенком в начале прошлой недели. В выходные глава семейства отправился один в бар и в итоге оказался в тюрьме. Супруга Вадима рассказала о произошедшем.

«Мы приехали в Таиланд семьями. Наши детки постоянно просят денежки, и как раз для этого Вадим из России привез ненастоящие деньги. На них четко и ясно написано: «сувенирная продукция». Дети часто играли ими в магазин, и поэтому мы эти деньги с собой таскали», – говорит Екатерина.

В баре Вадим расплатился сначала местными деньгами, но бармен, увидев в кошельке русского доллары, решил так просто не отпускать богатого клиента.

«Вадим объяснил, что оставшиеся деньги – не настоящие, а всего лишь игрушки для ребенка. И даже шутки ради отдал администратору бара несколько банкнот. Те, видимо, не поняли, что деньги ненастоящие. Обрадовались, пригласили подвезти до гостиницы. А в итоге трое тайцев увезли мужа на другой конец пляжа и стали вымогать у него по тысяче бат на каждого. Он отказался, и тогда они вызвали полицию. Те быстро составили протокол и задержали Вадима», – объясняет супруга Вадима.

Вадиму грозит до десяти лет лишения свободы по законам Таиланда. По словам Екатерины, изначально суд требовал 300 тысяч бат (около 300 тысяч рублей) в качестве залога, но в последний момент увеличил сумму вдвое. Таких денег у семьи не оказалось.

«Я с ребенком вернусь домой 6 октября, и интересы мужа будет представлять юрист. Суд пройдет 12 октября. Я всем очень признательна за поддержку, общими усилиями удалось собрать 150 тысяч рублей. Но Вадим по-прежнему в тюрьме. Информация меняется с космической скоростью, каждый раз в суде мне называют суммы, от которых волосы дыбом», – говорит Екатерина.

Консульство РФ в Таиланде знакомо с ситуацией, но пока не может помочь Вадиму.

«Пока дело не закроют, выезд из страны ему будет запрещен. Даже освобождение из тюрьмы под залог не означает, что его оправдают или дело будет прекращено. Наш консульский отдел в курсе произошедшего и пытается выяснить подробности случившегося», – сообщили в консульстве.