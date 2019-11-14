Россиянин с просроченной семь лет назад визой задержан тайской полицией

Издание Bangkok Post сообщило о задержании россиянина на острове Самуи в Таиланде: туристическая полиция инспектировала районы острова и попросила встреченного иностранца показать паспорт — в документе значился срок действия визы, истекающий в 2012 году.

Нарушителем оказался 32-летний россиянин Алексей Сафроненков. В Таиланд он въехал через контрольно-пропускной пункт в провинции Сатун 12 января 2012 года по туристической визе, которая заканчивалась через месяц. Однако россиянин страну не покинул.