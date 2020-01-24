Рыба выпрыгнула из воды и проткнула шею подростку из Индонезии

Спустя почти неделю Мухаммед все еще находится в больнице под присмотром врачей.

«Мы следим за его состоянием. Его можно выписать уже через несколько дней, однако пока он не может вернуться в свою деревню, потому что ему необходимы дальнейшие обследования», – объяснил Салех.

Рыба, пронзившая юношу своей челюстью, принадлежит к семейству саргановых (Belonidae). Отличительная особенность этих хищных рыб – вытянутая челюсть, напоминающая клюв птеродактиля, снабженная острыми клыковидными зубами. Если эти рыбы испуганы или гонятся за добычей (таким «клювом» очень удобно хватать более мелких рыбешек), они способны выпрыгивать из воды со скоростью до 60 километров в час. Нередко они совершают такие эффектные прыжки, чтобы перемахнуть препятствие на воде – лодку или плот. Известно как минимум три случая в истории, когда сарганы наносили смертельные травмы человеку во время подобных инцидентов.

По словам Мухаммеда, несмотря на этот инцидент, его любовь к рыбалке не ослабла.

«Мне просто нужно быть более осторожным в следующий раз. Сарган не терпит света – вот почему он выпрыгнул из воды и проткнул меня», – говорит Мухаммед.

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