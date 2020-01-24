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Происшествия

Рыба выпрыгнула из воды и проткнула шею подростку из Индонезии

24 января 2020
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Морская рыба семейства саргановых
Фото: Biodiversity Heritage Library / Flickr.com
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Морская рыба семейства саргановых
Фото: Biodiversity Heritage Library / Flickr.com
Юноша чудом избежал смерти.

Одним погожим январским днем 16-летний индонезиец Мухаммед Идул отправился на ночную рыбалку со своим другом по имени Сарди в водах острова Бутон, расположенного к юго-востоку от полуострова Сулавеси. Примерно в полукилометре от берега Сарди включил фонарик, после чего из воды начали выпрыгивать рыбы-сарганы, одна из которых пронзила во время особенно энергичного прыжка воткнулась своей челюстью-клювом в шею Мухаммеда.

Мухаммед упал в воду, но сумел снова забраться на лодку, при этом стараясь удержать рыбу, которая билась и пыталась освободиться, чтобы попасть обратно в море.

«Я попросил Сарди помочь – он остановил меня от попыток извлечь рыбу, из-за чего могло начаться кровотечение», – Мухаммед Идул.

Юношам удалось добраться до берега, после чего отец Мухаммеда отвез его в больницу в городе Бау-Бау, которая находится примерно в полутора часах езды от их деревни. Все это время мальчику приходилось держать в руках 75-сантиметровую рыбу.

Врачи, осмотрев юношу, отрезали туловище рыбы, оставив только голову, однако извлечь челюсть, усеянную мелкими и острыми зубами, они не смогли: не хватало необходимого оборудования. Мухаммеду пришлось отправиться в больницу в Макассаре, столице Южного Сулавеси.

Даже там медики были ошеломлены видом своего пациента. Главный врач больницы Халид Салех заявил, что впервые столкнулся со случаем такого рода. Ему потребовалось привлечь пять специалистов, чтобы извлечь голову рыбы во время часовой операции.

Спустя почти неделю Мухаммед все еще находится в больнице под присмотром врачей.

«Мы следим за его состоянием. Его можно выписать уже через несколько дней, однако пока он не может вернуться в свою деревню, потому что ему необходимы дальнейшие обследования», – объяснил Салех.

Рыба, пронзившая юношу своей челюстью, принадлежит к семейству саргановых (Belonidae). Отличительная особенность этих хищных рыб – вытянутая челюсть, напоминающая клюв птеродактиля, снабженная острыми клыковидными зубами. Если эти рыбы испуганы или гонятся за добычей (таким «клювом» очень удобно хватать более мелких рыбешек), они способны выпрыгивать из воды со скоростью до 60 километров в час. Нередко они совершают такие эффектные прыжки, чтобы перемахнуть препятствие на воде – лодку или плот. Известно как минимум три случая в истории, когда сарганы наносили смертельные травмы человеку во время подобных инцидентов. 

По словам Мухаммеда, несмотря на этот инцидент, его любовь к рыбалке не ослабла.

«Мне просто нужно быть более осторожным в следующий раз. Сарган не терпит света – вот почему он выпрыгнул из воды и проткнул меня», – говорит Мухаммед.

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