Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Происшествия

С нефтяной платформы в США опрокинулось судно. Шестеро спасены, но многие пропали без вести

National Geographic Россия
15 апреля 2021
Один человек уже найден погибшим.

Судно с нефтяной платформой перевернулось примерно в 12 километрах от порта Фуршон в Луизиане. Лодка длиной 39 метров использовалась для установки нефтяной платформы, предназначенной для бурения и разведки нефтяных месторождений, залегающих под морским дном.

Сообщается, что судно, принадлежащее компании Seacor Power, потерпело крушение из-за сильного ветра, который поднялся во время установки платформы.

Два корабля береговой охраны спасли по одному человеку каждый. Еще четыре человека были спасены гражданскими катерами, которые также откликнулись на сигнал о бедствии. Один из членов экипажа был найден мертвым, еще 12 человек пропали без вести.

Сильные штормы обрушились на Луизиану во вторник, с предупреждением о внезапных наводнениях в юго-восточных частях штата.

Как отмечает ВВС, несмотря на то, что количество инцидентов сокращается из года в год, коммерческие перевозки по-прежнему сопряжены с опасностями.

По данным AGCS Safety and Shipping Review 2020, за последние 10 лет было потеряно 951 судно, 15 из них — в 2019 году.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»