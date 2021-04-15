С нефтяной платформы в США опрокинулось судно. Шестеро спасены, но многие пропали без вести

Два корабля береговой охраны спасли по одному человеку каждый. Еще четыре человека были спасены гражданскими катерами, которые также откликнулись на сигнал о бедствии. Один из членов экипажа был найден мертвым, еще 12 человек пропали без вести.

Сильные штормы обрушились на Луизиану во вторник, с предупреждением о внезапных наводнениях в юго-восточных частях штата.

Как отмечает ВВС, несмотря на то, что количество инцидентов сокращается из года в год, коммерческие перевозки по-прежнему сопряжены с опасностями.

По данным AGCS Safety and Shipping Review 2020, за последние 10 лет было потеряно 951 судно, 15 из них — в 2019 году.