С нефтяной платформы в США опрокинулось судно. Шестеро спасены, но многие пропали без вести
Судно с нефтяной платформой перевернулось примерно в 12 километрах от порта Фуршон в Луизиане. Лодка длиной 39 метров использовалась для установки нефтяной платформы, предназначенной для бурения и разведки нефтяных месторождений, залегающих под морским дном.
Сообщается, что судно, принадлежащее компании Seacor Power, потерпело крушение из-за сильного ветра, который поднялся во время установки платформы.
Six people were rescued and 12 others are missing after a commercial vessel capsized several miles south of Port Fourchon, Louisiana, officials said Tuesday. https://t.co/hx9otmy2E8— CNN (@CNN) April 14, 2021
Два корабля береговой охраны спасли по одному человеку каждый. Еще четыре человека были спасены гражданскими катерами, которые также откликнулись на сигнал о бедствии. Один из членов экипажа был найден мертвым, еще 12 человек пропали без вести.
Сильные штормы обрушились на Луизиану во вторник, с предупреждением о внезапных наводнениях в юго-восточных частях штата.
Как отмечает ВВС, несмотря на то, что количество инцидентов сокращается из года в год, коммерческие перевозки по-прежнему сопряжены с опасностями.
По данным AGCS Safety and Shipping Review 2020, за последние 10 лет было потеряно 951 судно, 15 из них — в 2019 году.