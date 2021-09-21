Самка редкого носорога утонула в зоопарке, убегая от самца

Инцидент произошел в прошлый четверг в зоопарке Wildlands, который находится в нидерландском городе Эммен недалеко от границы с Германией. В зоопарк, где проживали две самки южного белого носорога (Ceratotherium simum simum) — Елена и Захра — временно доставили 19-летнего самца Лимпопо. Раньше он жил в другом нидерландском зоопарке и был «проверенным самцом-производителем», живущим со стадом из шести самок.

Руководство Wildlands рассчитывало, что Лимпопо осеменит Елену и Захру, но произошло непредвиденное. Поначалу все шло по плану — животных поселили в соседние загоны, где они могли познакомиться друг с другом и даже обнюхать.

Встреча была запланирована на утро четверга, когда Лимпопо был допущен на территорию, где паслись самки.