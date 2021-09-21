Самка редкого носорога утонула в зоопарке, убегая от самца
Инцидент произошел в прошлый четверг в зоопарке Wildlands, который находится в нидерландском городе Эммен недалеко от границы с Германией. В зоопарк, где проживали две самки южного белого носорога (Ceratotherium simum simum) — Елена и Захра — временно доставили 19-летнего самца Лимпопо. Раньше он жил в другом нидерландском зоопарке и был «проверенным самцом-производителем», живущим со стадом из шести самок.
Руководство Wildlands рассчитывало, что Лимпопо осеменит Елену и Захру, но произошло непредвиденное. Поначалу все шло по плану — животных поселили в соседние загоны, где они могли познакомиться друг с другом и даже обнюхать.
Встреча была запланирована на утро четверга, когда Лимпопо был допущен на территорию, где паслись самки.
«С этого момента стало неспокойно: обе самки были напуганы самцом, и вместо того, чтобы контактировать с ним, они обе убежали. В результате Лимпопо бросился в погоню. Он казался особенно нацеленным на Елену, потому что она была ближе», — говорится в сообщении зоопарка.
Через 15 минут все животные выглядели истощенными, а Елена соскользнула в неглубокий бассейн, упала на бок и не смогла встать. Сотрудники зоопарка забежали в загон, отпугнули самца лопатой, чтобы подобраться к Елене, но спасти ее не смогли.
В зоопарке заявили, что такое взаимодействие самцов и самок «часто требует вмешательства, но никогда прежде оно не было фатальным».
Популяция южного белого носорога, внесенного Международным союзом охраны природы в список «находящихся под угрозой исчезновения», насчитывает около 10 080 особей.
Носорогов убивают из-за их рогов, которые высоко ценятся в Азии и применяются в традиционной медицине.
Разводить носорогов очень сложно, поскольку самка рожает теленка только раз в три-четыре года после 16-месячной беременности.