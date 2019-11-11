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Происшествия

Самолет «Победы» совершил экстренную посадку из-за курившей в туалете женщины

11 ноября 2019
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Фото: Pixabay
Воздушное судно приземлилось в самарском аэропорту.

«В международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку рейс PBD 324 В737-800 Челябинск — Сочи по причине нарушения правил авиакомпании пассажиркой. Женщину сняли с рейса», — заявил сотрудник пресс-службы аэропорта. Пассажирку 1988 года рождения высадили из самолета за то, что она курила в туалете электронные сигареты. После высадки нарушившей правила авиаперевозок женщины самолет продолжил полет в Сочи.

Запрет на курение в самолетах на рейсах любой дальности действует в России с 2001 года. В июле 2017 года «Победа» пообещала, что в случае курения на борту будет прерывать полет, сажать самолет в ближайшем аэропорту, передавать курильщика полиции и взыскивать с пассажира затраты на вынужденную посадку.