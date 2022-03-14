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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Происшествия

Сбежавший из зоопарка верблюд убил двух человек

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в США, в штате Теннесси.

В США верблюд сбежал из небольшого фермерского зоопарка и убил двух человек. ЧП произошло 10 марта в штате Теннесси.

По данным издания, животное вырвалось из вольера, загнало в угол двух мужчин и напало на них. В результате 42-летний Бобби Мэтини и 67-летний Томми Ганн получили тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую помощь и, когда пострадавших в тяжелом состоянии перемещали в машину, верблюд напал еще и на автомобиль шерифа. В результате полицейскому пришлось застрелить животное.

Фото: The Pumpkin Barn, LLC/Facebook
Фото: The Pumpkin Barn, LLC/Facebook

Спасти Мэтини и Ганна не удалось, администрация зоопарка передала соболезнования их семьям. Сейчас выясняется, каким образом верблюд оказался на свободе и кто должен понести за это ответственность. 

Ранее сообщалось, что в ЮАР тигр убил смотрителя и другого хищника ради обладания самкой.

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