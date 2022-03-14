Сбежавший из зоопарка верблюд убил двух человек

Инцидент произошел в США, в штате Теннесси.
В США верблюд сбежал из небольшого фермерского зоопарка и убил двух человек. ЧП произошло 10 марта в штате Теннесси.
По данным издания, животное вырвалось из вольера, загнало в угол двух мужчин и напало на них. В результате 42-летний Бобби Мэтини и 67-летний Томми Ганн получили тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую помощь и, когда пострадавших в тяжелом состоянии перемещали в машину, верблюд напал еще и на автомобиль шерифа. В результате полицейскому пришлось застрелить животное.
Спасти Мэтини и Ганна не удалось, администрация зоопарка передала соболезнования их семьям. Сейчас выясняется, каким образом верблюд оказался на свободе и кто должен понести за это ответственность.
Ранее сообщалось, что в ЮАР тигр убил смотрителя и другого хищника ради обладания самкой.
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