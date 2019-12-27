Шесть человек спасены из-под завалов лавины в Швейцарии

Сход лавины произошел в 10:50 по местному времени на склоне курорта SkiArena в Андерматте в центральной Швейцарии. Полиция сообщает о шести лыжниках, которых удалось спасти: двое из них получили травмы, остальным медицинская помощь не понадобилась. Все шестеро являются гражданами Швейцарии.
Сразу после схода лавины началась спасательная операция, в которой были задействованы пять служебных собак, три вертолета, около 25 спасателей на лыжах и спецтехника. Операция была завершена около 18:15, когда спасатели убедились, что под завалами никого нет. Сообщений о пропавших в полицию не поступало.
Rescuers hunted for possible victims of an avalanche at the Swiss resort of Andermatt on Thursday, injuring at least two people. pic.twitter.com/fEv1qAkHcP— ANews (@anewscomtr) December 27, 2019
Официальный представитель кантональной полиции Рето Пфистер сообщил, что лавина была очень большой — от 60 до 300 метров в ширину. Причины схода лавины пока неясны. Возможно, ее вызвали фрирайдеры, катавшиеся вне маркированной трассы.
В Андерматте объявлен 3 уровень лавинной опасности из пяти. При таком уровне опасность не так очевидна, как при 5-м и 4-м, но снег на многих склонах неустойчив. Сход может быть вызван человеком или произойти произвольно на крутых участках.
Suche nach Verschütteten: Lawine in Andermatt UR – mitten im Skigebiet! https://t.co/ZIyGvZk7Sh pic.twitter.com/DFwqJ4TFUQ— Presse- & Mediennews (@Medien_News) December 26, 2019
Также в четверг (26.12.19) произошел сход лавины в Санкт-Морице, в результате которого серьезные травмы получил 36-летний швейцарский сноубордист. Он в составе группы из четырех человек катался на необработанной трассе и сам вызвал сход лавины шириной около 400 метров, которая не затронула трех остальных сноубордистов. Мужчина был обнаружен в тяжелом состоянии и доставлен на вертолете в ближайшую больницу.