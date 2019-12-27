Шесть человек спасены из-под завалов лавины в Швейцарии

Сход лавины произошел в 10:50 по местному времени на склоне курорта SkiArena в Андерматте в центральной Швейцарии. Полиция сообщает о шести лыжниках, которых удалось спасти: двое из них получили травмы, остальным медицинская помощь не понадобилась. Все шестеро являются гражданами Швейцарии.

Сразу после схода лавины началась спасательная операция, в которой были задействованы пять служебных собак, три вертолета, около 25 спасателей на лыжах и спецтехника. Операция была завершена около 18:15, когда спасатели убедились, что под завалами никого нет. Сообщений о пропавших в полицию не поступало.