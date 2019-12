«Новый Дели»: самый большой город Австралии заволокло дымом

Страна уже два месяца не может справиться с лесными пожарами.

В середине октября на северо-востоке Австралии начались масштабные лесные пожары, уничтожившие почти 2,7 миллиона гектаров леса — это почти втрое больше территории, потерянной из-за пожаров в Амазонии. Для борьбы с огнем задействованы более двух тысяч человек и сотни единиц спецтехники, включая 90 пожарных самолетов. Несмотря на усилия, ликвидировать пожары пока не удалось.

Во вторник гигантские облака дыма накрыли Сидней. Загрязнение воздуха в городе превысило опасный уровень в 12 раз. Загрязненность воздуха измеряется по Индексу качества воздуха (AQI): показания от 100 до 149 единиц считаются плохими, показатели от 150 до 199 — очень плохими, от 200 или выше считаются опасными для здоровья. Во вторник в некоторых районах Сиднея было превышено пороговое значение в 2000 AQI. Для сравнения, 3 ноября 2019 года AQI в Дели (Индия) достиг «невыносимого значения» по словам Арвинда Кеджривала — главы администрации города: регистраторы с трехзначным таблом застыли на показателе 999. Сейчас AQI в Дели оценивается в 340 единиц.

See the Sydney smoke haze go from bad to worse today, making it virtually impossible to see the Sydney Harbour Bridge. #SydneySmoke pic.twitter.com/Rzh0iV6C9i — Nine.com.au (@Ninecomau) December 10, 2019

Экологическая обстановка вызвала нарушения в работе транспорта, во многих зданиях сработала дымовая сигнализация, возросло количество госпитализированных. Из-за сильного задымления была временно эвакуирована штаб-квартира пожарной службы штата, находящаяся в Олимпийском парке Сиднея.

Antonio and Paula’s wedding day - in front of the most iconic backdrop in #sydneysmoke pic.twitter.com/jRwm32EqmA — ANDREW THOMAS (@andthomsydney) December 10, 2019

Sydney choked by hazardous haze from Australia bushfires.



The city canceled ferries and some offices in the downtown area were evacuated. https://t.co/pgfscxKc77 pic.twitter.com/B22di0cV9A — ABC News (@ABC) December 11, 2019