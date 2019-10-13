Сильнейший тайфун за последние 60 лет: последствия «Хагибиса» в Японии

Вечером 12 октября «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Накануне японские власти из-за приближающейся стихии рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек, а в 12 префектурах, включая Токио, также был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Сейчас максимальный уровень угрозы отменен.



По последним данным, в результате тайфуна погибли как минимум 23 человека, 16 пропали без вести, более 150 пострадали. Сотни тысяч зданий в Японии все еще стоят без электричества из-за многочисленных обрывов ЛЭП, отменены сотни авиарейсов, а железнодорожное движение приостановлено, закрыты и станции метро.



Власти Японии называют тайфун «Хагибис» самым сильным с 1958 года, в Токио скорость ветра достигала 40 метров в секунду.