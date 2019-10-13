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Происшествия

Сильнейший тайфун за последние 60 лет: последствия «Хагибиса» в Японии

Анастасия Крутикова
13 октября 2019
УраганХагибисNASA
Фото: NASA Earth Observatory / Joshua Stevens
Уже 23 человека погибли, многие пропали без вести.

Вечером 12 октября «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Накануне японские власти из-за приближающейся стихии рекомендовали эвакуироваться более 9 млн человек, а в 12 префектурах, включая Токио, также был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Сейчас максимальный уровень угрозы отменен. 

По последним данным, в результате тайфуна погибли как минимум 23 человека, 16 пропали без вести, более 150 пострадали. Сотни тысяч зданий в Японии все еще стоят без электричества из-за многочисленных обрывов ЛЭП, отменены сотни авиарейсов, а железнодорожное движение приостановлено, закрыты и станции метро. 

Власти Японии называют тайфун «Хагибис» самым сильным с 1958 года, в Токио скорость ветра достигала 40 метров в секунду.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также отметил, что в спасении людей задествованы помимо сотрудников полиции, пожарных и береговой охраны, 27 000 военнослужащих Японии – и если понадобится, количество людей, брошенных на поисково-спасательные операции, увеличат. 

Каждый год Япония переносит натиск около двух десятков тайфунов, но они не так часто затрагивают Токио. Два месяца назад на Японию обрушился другой тайфун, оставивший после себя разрушительные последствия; однако до нынешнего ему далеко. 