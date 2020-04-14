Сильный шторм повалил многовековые деревья в храмовом комплексе Ангкор-Ват: фото

В ночь на 13 апреля на Камбоджу обрушился ливень, сопровождаемый сильным ветром. Местные информагентства сообщают, что шторм затронул и знаменитый на весь мир храмовый комплекс Ангкор-Ват, где были повалены несколько многовековых деревьев, а также множество более мелких.

Одно из поваленных деревьев росло внутри храма Та Прум, возведенного Джайяварманом VII в XII веке. Еще одно упало во дворе здания.

Сообщается, что деревья не нанесли значительных повреждений строениям. В настоящее время местные службы занимаются уборкой поваленных деревьев.