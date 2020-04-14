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Происшествия

Сильный шторм повалил многовековые деревья в храмовом комплексе Ангкор-Ват: фото

Михаил Сысоев
14 апреля 2020
Ангкор-Ват
Фото: Christian Haugen / flickr.com
Новый год для камбоджийцев был омрачен экстремальными погодными условиями.

В ночь на 13 апреля на Камбоджу обрушился ливень, сопровождаемый сильным ветром. Местные информагентства сообщают, что шторм затронул и знаменитый на весь мир храмовый комплекс Ангкор-Ват, где были повалены несколько многовековых деревьев, а также множество более мелких.

Одно из поваленных деревьев росло внутри храма Та Прум, возведенного Джайяварманом VII в XII веке. Еще одно упало во дворе здания.

Сообщается, что деревья не нанесли значительных повреждений строениям. В настоящее время местные службы занимаются уборкой поваленных деревьев.

Ангкор-Ват расположен к северу от города Сиемреап. Когда-то это был политический и религиозный центр кхмерской империи, которая доминировала на значительных территориях Юго-Восточной Азии. Ангкор-Ват процветал с XI по XV век, прежде чем оказался заброшенным после падения империи.

Ангкор-Ват славится монументальной архитектурой и особенно своими храмами. Сегодня район Ангкор-Ват и его храмы являются частью наследия ЮНЕСКО.

Новый год в Камбодже празднуется с 14 по 16 апреля, а выходные начинаются с 13 числа, однако в этом году в связи с пандемией коронавируса власти впервые в истории страны отменили торжества по поводу праздника.

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