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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Симферополь залило дождями: видео

Анастасия Баринова
20 августа 2021
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Фото: Антон Владимирович Гумен/Facebook
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Фото: Мир сегодня/YouTube
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Фото: Крыминформ/YouTube
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

В последние дни Крым оказался в зоне сильных штормов. Во время ливня, прошедшего в Симферополе 19 августа, выпало 57 миллиметров осадков: это примерно 130% месячной нормы. Кубанский рынок, привокзальная площадь и некоторые улицы оказались затоплены.

В районе улицы Менделеева упавшие во время дождя ветви деревьев повредили несколько автомобилей. В некоторых районах города также выпал крупный град.

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Из-за непогоды несколько авиарейсов были задержаны на вылет, а прилетающие садились в Анапе. Снова не выдержало испытания здание симферопольского аэропорта: второй раз за лето здесь потекла крыша. 

Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий ливня, в результате которого образовались большие наносы грунта на проезжей части.

Между тем в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 18 августа: по территории Крыма проходит активный холодный фронт, и в Симферополе снова ожидаются дожди. 

Недавно в такой же ситуации оказалась Керчь.

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