Симферополь залило дождями: видео

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.
В последние дни Крым оказался в зоне сильных штормов. Во время ливня, прошедшего в Симферополе 19 августа, выпало 57 миллиметров осадков: это примерно 130% месячной нормы. Кубанский рынок, привокзальная площадь и некоторые улицы оказались затоплены.
В районе улицы Менделеева упавшие во время дождя ветви деревьев повредили несколько автомобилей. В некоторых районах города также выпал крупный град.
Из-за непогоды несколько авиарейсов были задержаны на вылет, а прилетающие садились в Анапе. Снова не выдержало испытания здание симферопольского аэропорта: второй раз за лето здесь потекла крыша.
Сейчас коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий ливня, в результате которого образовались большие наносы грунта на проезжей части.