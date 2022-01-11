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Происшествия

Скала обрушилась на лодку с туристами: трагичное видео

Анастасия Баринова
11 января 2022
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Фото: BNO News/Twitter
10 человек погибло.

Из-за обрушения части скалы на юго-востоке Бразилии погибло десять туристов. Еще 30 человек получили ранения; девяти из этого числа потребовалась госпитализация. Трагедия произошла на озере Фурнаш возле водопада, куда любители живописных пейзажей добираются на прогулочных лодках.

Официальные лица ведут расследование происшествия. Первоначально сообщалось о семи погибших и нескольких пропавших без вести. Три тела были найдены водолазами только на следующий день.

Все жертвы были гражданами Бразилии в возрасте от 14 до 68 лет. Падению крупного обломка скалы предшествовал небольшой камнепад, но лодки не стали менять курс. Основной удар приняло на себя одно судно, где находилась большая компания: люди приехали отпраздновать день рождения своего 25-летнего друга.

В течение двух недель до этого в штате шли сильные дожди. На руднике вышла из берегов дамба, а для утеса, на протяжении веков подвергавшегося эрозии и перепадам температур, недавние ливни стали «последней каплей».

Озеро Фурнаш – искусственное, оно появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции. Эта популярная достопримечательность находится примерно в 420 км к северу от Сан-Паулу.

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