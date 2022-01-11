Скала обрушилась на лодку с туристами: трагичное видео

Из-за обрушения части скалы на юго-востоке Бразилии погибло десять туристов. Еще 30 человек получили ранения; девяти из этого числа потребовалась госпитализация. Трагедия произошла на озере Фурнаш возле водопада, куда любители живописных пейзажей добираются на прогулочных лодках.
🇧🇷 Capitolio Brazil 08/01/22— MW3.News Portal (@MW3NewsPortal) January 8, 2022
A stone wall collapsed and fell on 3 tourist boats.
A real tragedy has just happened in Brazil, in Escarpas do Lago, in the city of Capitólio, in Minas Gerais.#Capitolio #Brazil #Brasil #MinasGerais #Accident #Canyons #Canyon #News #mw3news pic.twitter.com/vXoNgi2FM5
Официальные лица ведут расследование происшествия. Первоначально сообщалось о семи погибших и нескольких пропавших без вести. Три тела были найдены водолазами только на следующий день.
Все жертвы были гражданами Бразилии в возрасте от 14 до 68 лет. Падению крупного обломка скалы предшествовал небольшой камнепад, но лодки не стали менять курс. Основной удар приняло на себя одно судно, где находилась большая компания: люди приехали отпраздновать день рождения своего 25-летнего друга.
В течение двух недель до этого в штате шли сильные дожди. На руднике вышла из берегов дамба, а для утеса, на протяжении веков подвергавшегося эрозии и перепадам температур, недавние ливни стали «последней каплей».
WATCH: Part of canyon collapses onto boats in southeast Brazil; at least 1 dead, 15 injured pic.twitter.com/XqaIp01fw0— BNO News (@BNONews) January 8, 2022
Озеро Фурнаш – искусственное, оно появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции. Эта популярная достопримечательность находится примерно в 420 км к северу от Сан-Паулу.