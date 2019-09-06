Сколько землетрясений случилось в Тихом океане за сутки

Утром 5 сентября специалисты Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 около Курильских островов. Эпицентр толчков располагался в 91 километре юго-восточнее острова Симушир. В Курильске подземные толчки ощущались силой в три балла.

В 21:58 по местному времени в Китайском сейсмологическом центре рассказали о землетрясении магнитудой 5,2 в акватории Южно-Китайского моря. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

Третье за сутки землетрясение зафиксировала американская Геологическая служба. По её данным, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у западного побережья США. Центр находился в 285 километрах к северо-западу от города Бандон, штат Орегон, и залегал на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась.

Кроме этих толчков, регистрировалось как минимум три землетрясения магнитудой 4.



И четвёртая, и пятая магнитуда – не самые мощные по шкале Рихтера (та размечена от 1 до 9,5). Такие толчки крайне редко сопровождаются разрушениями – несмотря на то, что случаются 1000 – 1500 в год.