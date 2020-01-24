Слоники на снегу: цирковые животные ушли гулять по зимнему Екатеринбургу

«Животные невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась стоять около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега! Слоны, конечно же, не реквизит: у них свой характер, свои манеры, эмоции, и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом»,– рассказали в администрации цирка.

Во время прогулки слонихи немного повредили ограждение и порвали гирлянды на деревьях. В конце концов артисток воссоединили, и Карла, взяв подругу хоботом за хвост, послушно пошла за ней на погрузку. Сотрудники ГИБДД оказывали помощь во время поимки животных, перекрывая движение на выезде из цирка и обеспечивая безопасность на дороге.