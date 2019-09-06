Большая станция мониторинга, используемая для сбора важных научных данных в Балтийском море, таинственным образом исчезла. Она находилась в ведении немецкого Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR в Киле.

21 августа передача данных со станции стоимостью 300 000 евро внезапно прекратилась. На место расположения подводной обсерватории отправились дайверы, которые обнаружили, что она бесследно исчезла, а на ее месте остались только разорванные кабели для передачи сигнала.

Обсерватория находилась в запретной зоне у северного побережья Германии. Лодки и рыболовные суда в этот район не допускаются. Из-за веса установки сложно предположить, что причиной пропажи стали морские животные, шторм или течение, говорят исследователи.

Наиболее правдоподобным объяснением исчезновения устройства является кража, но в GEOMAR не могут объяснить, кому понадобилось воровать станцию, расположенную на глубине 22 метра в запретной зоне. Более того, ее расположение не разглашалось.

Инцидент с пропажей обсерватории расследует немецкая полиция.

Обсерватория была установлена в 2016 году для измерения температуры и содержания соли и кислорода в воде.