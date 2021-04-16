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National Geographic Россия №208, апрель 2021
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Происшествия

Собор Парижской Богоматери спустя два года после пожара: что с ним сейчас

Анастасия Баринова
16 апреля 2021
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Фото: Cathédrale Notre-Dame de Paris/Facebook
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Фото: Cathédrale Notre-Dame de Paris/Facebook
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Фото: Cathédrale Notre-Dame de Paris/Facebook
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Фото: Cathédrale Notre-Dame de Paris/Facebook
Собрав рекордно высокую сумму пожертвований, Франция готова открыть собор в 2024 году.

15 апреля исполнилось два года со дня крупномасштабного пожара в соборе Парижской Богоматери. Сразу после катастрофы президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что памятник архитектуры откроется всего через пять лет: к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Недавно министр культуры Франции Розелин Башло подтвердила, что отклонений от графика нет.

Отвечая на вопросы в Сенате, она сообщила, что на эти цели удалось собрать 833 миллиона евро пожертвований. Реставрация еще не начиналась: прошедшее с момента пожара время требовалось для оценки повреждений, составления плана ремонта и подготовки к нему. Работы, в частности, включают дезактивацию места, засыпанного тоннами свинцовой пыли; удаление, анализ и каталогизацию обломков; перенос органа, витражей и произведений искусства для консервации; укрепление сводов и окон; демонтаж металлических строительных лесов, которые расплавились и образовали жесткий каркас, а также установку новых лесов и временной крыши для защиты здания от непогоды.

Также была создана трехмерная модель собора.

В марте этого года начался отбор и вырубка 1000 дубов, необходимых для новой крыши. Перед использованием древесина должна затвердеть, на что уйдет до 18 месяцев. В двух часовнях уже были успешно опробованы новые методы очистки от пыли и грязи, накопившихся за 150 лет. Теперь по этой технологии будут очищены остальные 22 часовни.

Непосредственно реставрация начнется осенью нынешнего года. Открытие собора в 2024 году станет завершением ее первого этапа, а на полное восстановление памятника в его последнем известном состоянии потребуются многие годы. Таких примеров в истории и архитектуре немало: например, Страсбургский собор во Франции строился более 500 лет, что не мешало ему быть действующим храмом.

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