Собор Парижской Богоматери спустя два года после пожара: что с ним сейчас

Отвечая на вопросы в Сенате, она сообщила, что на эти цели удалось собрать 833 миллиона евро пожертвований. Реставрация еще не начиналась: прошедшее с момента пожара время требовалось для оценки повреждений, составления плана ремонта и подготовки к нему. Работы, в частности, включают дезактивацию места, засыпанного тоннами свинцовой пыли; удаление, анализ и каталогизацию обломков; перенос органа, витражей и произведений искусства для консервации; укрепление сводов и окон; демонтаж металлических строительных лесов, которые расплавились и образовали жесткий каркас, а также установку новых лесов и временной крыши для защиты здания от непогоды.