Собор Парижской Богоматери спустя два года после пожара: что с ним сейчас

15 апреля исполнилось два года со дня крупномасштабного пожара в соборе Парижской Богоматери. Сразу после катастрофы президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что памятник архитектуры откроется всего через пять лет: к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Недавно министр культуры Франции Розелин Башло подтвердила, что отклонений от графика нет.
Retour à #NotreDameDeParis aux côtés du Président de la République.— Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) April 15, 2021
Les travaux de sécurisation respectent le calendrier annoncé, la restauration pourra comme prévu débuter à l’automne, avec une ouverture au public en 2024! pic.twitter.com/3oDaLXvMx2
Отвечая на вопросы в Сенате, она сообщила, что на эти цели удалось собрать 833 миллиона евро пожертвований. Реставрация еще не начиналась: прошедшее с момента пожара время требовалось для оценки повреждений, составления плана ремонта и подготовки к нему. Работы, в частности, включают дезактивацию места, засыпанного тоннами свинцовой пыли; удаление, анализ и каталогизацию обломков; перенос органа, витражей и произведений искусства для консервации; укрепление сводов и окон; демонтаж металлических строительных лесов, которые расплавились и образовали жесткий каркас, а также установку новых лесов и временной крыши для защиты здания от непогоды.
Также была создана трехмерная модель собора.
В марте этого года начался отбор и вырубка 1000 дубов, необходимых для новой крыши. Перед использованием древесина должна затвердеть, на что уйдет до 18 месяцев. В двух часовнях уже были успешно опробованы новые методы очистки от пыли и грязи, накопившихся за 150 лет. Теперь по этой технологии будут очищены остальные 22 часовни.
Непосредственно реставрация начнется осенью нынешнего года. Открытие собора в 2024 году станет завершением ее первого этапа, а на полное восстановление памятника в его последнем известном состоянии потребуются многие годы. Таких примеров в истории и архитектуре немало: например, Страсбургский собор во Франции строился более 500 лет, что не мешало ему быть действующим храмом.