Спасаясь от пчел, мужчина прыгнул в воду и стал жертвой пираний

Трагедия произошла неподалеку от фермы в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас. Трое друзей ловили рыбу, когда на них напал рой агрессивных пчел. Мужчины прыгнули в воду, и двоим из них удалось добраться до берега. Третий так и не вынырнул на поверхность, и рыбаки вызвали подмогу. Тело мужчины было найдено в четырех метрах от берега.

У покойного было разорвано лицо и другие части тела. Сейчас ведется следствие, в задачу которого входит установить причину смерти: нападение рыб или утопление. Второй вариант вполне возможен, поскольку друзья не слышали криков своего товарища, как было бы в случае, если пираньи кусали его еще живым.

Пиранья – плотоядная рыба с большим ртом и множеством зубов. Ее нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, зубы загнуты назад. Длина обычной особи составляет примерно 20-25 сантиметров. Пираньи охотятся стаями, атакуя как других рыб, так и оказавшихся близко к воде млекопитающих и птиц.