Спасаясь от пчел, мужчина прыгнул в воду и стал жертвой пираний

Спасатели, работающие в бразильском штате Минас-Жерайс, достали из небольшого озера изуродованное тело мужчины. Следы повреждений свидетельствовали об атаке плотоядных рыб.
La víctima, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba el domingo con dos amigos en un lago del municipio de Brasilandia de Minas. https://t.co/jD7qA9s63Q— EL PAÍS (@elpaisuy) November 3, 2021
Трагедия произошла неподалеку от фермы в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас. Трое друзей ловили рыбу, когда на них напал рой агрессивных пчел. Мужчины прыгнули в воду, и двоим из них удалось добраться до берега. Третий так и не вынырнул на поверхность, и рыбаки вызвали подмогу. Тело мужчины было найдено в четырех метрах от берега.
У покойного было разорвано лицо и другие части тела. Сейчас ведется следствие, в задачу которого входит установить причину смерти: нападение рыб или утопление. Второй вариант вполне возможен, поскольку друзья не слышали криков своего товарища, как было бы в случае, если пираньи кусали его еще живым.
Пиранья – плотоядная рыба с большим ртом и множеством зубов. Ее нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, зубы загнуты назад. Длина обычной особи составляет примерно 20-25 сантиметров. Пираньи охотятся стаями, атакуя как других рыб, так и оказавшихся близко к воде млекопитающих и птиц.
В основном они водятся в южном полушарии, но в последнее время их можно встретить даже в России: вероятно, «на волю» их выпускают владельцы аквариумов.