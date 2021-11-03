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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Происшествия

Спасаясь от пчел, мужчина прыгнул в воду и стал жертвой пираний

Анастасия Баринова
03 ноября 2021
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Фото: Craig Nagy/Flickr
Двое его друзей стались живы.

Спасатели, работающие в бразильском штате Минас-Жерайс, достали из небольшого озера изуродованное тело мужчины. Следы повреждений свидетельствовали об атаке плотоядных рыб.

Трагедия произошла неподалеку от фермы в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас. Трое друзей ловили рыбу, когда на них напал рой агрессивных пчел. Мужчины прыгнули в воду, и двоим из них удалось добраться до берега. Третий так и не вынырнул на поверхность, и рыбаки вызвали подмогу. Тело мужчины было найдено в четырех метрах от берега.

У покойного было разорвано лицо и другие части тела. Сейчас ведется следствие, в задачу которого входит установить причину смерти: нападение рыб или утопление. Второй вариант вполне возможен, поскольку друзья не слышали криков своего товарища, как было бы в случае, если пираньи кусали его еще живым.

Пиранья – плотоядная рыба с большим ртом и множеством зубов. Ее нижняя челюсть чуть выдвинута вперед, зубы загнуты назад.  Длина обычной особи составляет примерно 20-25 сантиметров. Пираньи охотятся стаями, атакуя как других рыб, так и оказавшихся близко к воде млекопитающих и птиц.

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В основном они водятся в южном полушарии, но в последнее время их можно встретить даже в России: вероятно, «на волю» их выпускают владельцы аквариумов.

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