Спутник показал последствия разрушительного торнадо в США

Десятки человек погибли, несколько населенных пунктов стерто с лица земли.

11 декабря на штат Кентукки обрушился сильнейший торнадо. Стихия также затронула Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. К настоящему времени подтверждена гибель 88 человек; более 100 числятся пропавшими без вести. Эти цифры не окончательные — поиски продолжаются. Кентукки стал самым пострадавшим штатом: здесь погибло 74 человека. Возраст жертв варьировался от 2 месяцев до 98 лет. Разрушено множество жилых и промышленных зданий; только недавно закончилась операция по спасению рабочих, оказавшихся под завалами фабрики в Мэйфилде.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa — The New York Times (@nytimes) December 11, 2021

Один из местных жителей наглядно показал, как выглядел город до торнадо и после него.

A 360 view starting at 213 W. Broadway St. in Mayfield Kentucky. This is what Google maps shows before the tornado, and then I shot what it looks like now. pic.twitter.com/UjEh2guD0S — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 12, 2021

Спутник дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel-2 предоставил такие же свидетельства из космоса. Оба изображения получены 11 декабря, сразу после катастрофы: красным цветом выделен путь, по которому продвигался торнадо.

Satellite imagery of the deadly tornadoes 🌪️which hit #Kentucky and other US states on 10/11 December shows the extent of the destruction



The path of the tornado in #Mayfield is visible in this #Copernicus #Sentinel2 image of 11 Dec



Via @defis_eu pic.twitter.com/4GHiFhjonq — World Meteorological Organization (@WMO) December 13, 2021

Один из летчиков опубликовал видео, снятое с высоты почти 14 километров: он смог поймать момент зарождения торнадо.