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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Страшное наводнение в центре Китая: 33 человека погибло

Анастасия Баринова
22 июля 2021
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Фото: Jiao Jie/Twitter
Люди оказались залиты водой в туннеле.

Проливные дожди, которые обрушились на китайскую провинцию Хэнань, привели к эвакуации 376 000 человек. Авиационное и железнодорожное сообщение во многих частях провинции приостановлены. Дороги превратились в реки, по которым бурное течение уносило машины и мусор. По последним данным, в Хэнани погибло 33 человека, четверо числятся пропавшими без вести, десятки населенных пунктов с тремя миллионами жителей оказались в зоне бедствия.

Вслед за плотинами, которые обрушились в конце прошлой недели в северной части страны, регионе Внутренняя Монголия, пришли в негодность плотины в Хэнани. Вода в водохранилищах поднялась до критических уровней и продолжает прибывать; для отвода рек, вышедших из берегов, привлечена армия.

В столице провинции, Чжэнчжоу всего за три дня выпало количество осадков, эквивалентное средней норме за год. К 20 июля барьеры, защищающие город от наводнений, не выдержали натиска воды, и она начала заливать железнодорожные туннели. Пассажиры оказались в ловушке, двенадцать человек погибло. Более 500 удалось спасти, пятеро из них находятся в больницах.

Выжившие рассказывали, как вода просачивалась через двери, медленно поднимаясь «от наших лодыжек к коленям и к нашим шеям». «Все, кто мог, стояли на сиденьях».

В другой части города детей пришлось вызволять из затопленного детского сада: спасатели сплавляли их в пластиковых бочках.

Главная больница некоторое время оставалась без электроснабжения, около 600 тяжелобольных пациентов были переведены в другое место. В пригородах люди забирались на крыши домов: «Мы не умеем плавать… вся деревня вот-вот будет смыта с лица земли», — рассказал один из жителей.

Основной причиной, по которой стихийные бедствия в Китае становятся все более частыми и мощными, является деятельность человека. Чжэнчжоу расположен на берегу реки Хуанхэ. Ее бассейн сформирован крупными речными системами, пересекающими всю провинцию, и они сами по себе подвержены наводнениям. Однако широкомасштабное строительство плотин усугубило эту проблему: связи между реками и озерами были перерезаны, что уничтожило поймы, которые когда-то поглощали большую часть ежегодных летних ливней в регионе. При этом не менее трети плотин уже выработали свой ресурс и находятся в плачевном состоянии.

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