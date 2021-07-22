Страшное наводнение в центре Китая: 33 человека погибло

Основной причиной, по которой стихийные бедствия в Китае становятся все более частыми и мощными, является деятельность человека. Чжэнчжоу расположен на берегу реки Хуанхэ. Ее бассейн сформирован крупными речными системами, пересекающими всю провинцию, и они сами по себе подвержены наводнениям. Однако широкомасштабное строительство плотин усугубило эту проблему: связи между реками и озерами были перерезаны, что уничтожило поймы, которые когда-то поглощали большую часть ежегодных летних ливней в регионе. При этом не менее трети плотин уже выработали свой ресурс и находятся в плачевном состоянии.