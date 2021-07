Страшное наводнение в центре Китая: 33 человека погибло

Люди оказались залиты водой в туннеле.

Проливные дожди, которые обрушились на китайскую провинцию Хэнань, привели к эвакуации 376 000 человек. Авиационное и железнодорожное сообщение во многих частях провинции приостановлены. Дороги превратились в реки, по которым бурное течение уносило машины и мусор. По последним данным, в Хэнани погибло 33 человека, четверо числятся пропавшими без вести, десятки населенных пунктов с тремя миллионами жителей оказались в зоне бедствия.

Torrential rain has affected about 3 million people in central China's Henan Province, with 33 reported dead and eight still missing as of 4 a.m. Thursday, local authorities said.

Вслед за плотинами, которые обрушились в конце прошлой недели в северной части страны, регионе Внутренняя Монголия, пришли в негодность плотины в Хэнани. Вода в водохранилищах поднялась до критических уровней и продолжает прибывать; для отвода рек, вышедших из берегов, привлечена армия.

В столице провинции, Чжэнчжоу всего за три дня выпало количество осадков, эквивалентное средней норме за год. К 20 июля барьеры, защищающие город от наводнений, не выдержали натиска воды, и она начала заливать железнодорожные туннели. Пассажиры оказались в ловушке, двенадцать человек погибло. Более 500 удалось спасти, пятеро из них находятся в больницах.

Выжившие рассказывали, как вода просачивалась через двери, медленно поднимаясь «от наших лодыжек к коленям и к нашим шеям». «Все, кто мог, стояли на сиденьях».

В другой части города детей пришлось вызволять из затопленного детского сада: спасатели сплавляли их в пластиковых бочках.

Главная больница некоторое время оставалась без электроснабжения, около 600 тяжелобольных пациентов были переведены в другое место. В пригородах люди забирались на крыши домов: «Мы не умеем плавать… вся деревня вот-вот будет смыта с лица земли», — рассказал один из жителей.

