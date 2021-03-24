Суэцкий канал заблокирован огромным контейнеровозом

Буксиры и экскаваторы работают над снятием с мели гигантского контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал Египта, один из самых загруженных торговых путей в мире.
Владельцы судна длиной 400 метров говорят, что оно село на мель из-за сильного ветра.
Власти объявили об открытии старого ответвления канала на фоне опасений, что движение на основной ветке будет заблокировано в течение нескольких дней.
Контейнеровоз Ever Given зарегистрирован в Панаме. Водоизмещение Ever Given составляет 200 000 тонн. Он построен в 2018 году и эксплуатируется тайваньской транспортной компанией Evergreen Marine. Судно направлялось из Китая в Роттердам и теперь преграждает путь другим кораблям, следующим как в северном, так и в южном направлении.
«Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале», — сказал Меркольяно, добавив, что судно застряло на насыпи, потеряв мощность и управляемость.
По словам Меркольяно, если судно не удастся освободить во время прилива, то придется начать его разгрузку.
По данным Управления Суэцкого канала, в 2020 году через канал прошло почти 19 000 судов — в среднем 51-52 корабля в день.
В 2017 аналогичный инцидент произошел с японским контейнеровозом. Оно село на мель из-за технических проблем, но было освобождено за считанные часы.
Суэцкий канал пересекает Суэцкий перешеек в Египте. Его длина составляет 193 км, и он включает в себя три естественных озера. В 2015 году правительство Египта открыло масштабное расширение канала, которое углубило главный водный путь и предоставило судам параллельный ему 35-километровый канал.