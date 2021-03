Суэцкий канал заблокирован огромным контейнеровозом

Буксиры и экскаваторы работают над снятием с мели гигантского контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал Египта, один из самых загруженных торговых путей в мире.

Владельцы судна длиной 400 метров говорят, что оно село на мель из-за сильного ветра.

Власти объявили об открытии старого ответвления канала на фоне опасений, что движение на основной ветке будет заблокировано в течение нескольких дней.

Контейнеровоз Ever Given зарегистрирован в Панаме. Водоизмещение Ever Given составляет 200 000 тонн. Он построен в 2018 году и эксплуатируется тайваньской транспортной компанией Evergreen Marine. Судно направлялось из Китая в Роттердам и теперь преграждает путь другим кораблям, следующим как в северном, так и в южном направлении.