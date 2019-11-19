Суматранский тигр растерзал индонезийца. Животное остается в дикой природе
17 ноября житель индонезийского острова Суматра рубил деревья на своей кофейной плантации, когда на него напал тигр. 57-летний мужчина пытался отбиться от животного, но в итоге скончался на месте от ранений.
На следующий день тигр напал на группу индонезийских туристов, разбивших лагерь на чайной плантации в районе горы Демпо (Южная Суматра). Животное укусило одного из группы за спину, однако турист выжил и был госпитализирован. Всего в этом году на острове произошло пять нападений тигров на людей, два из которых закончились смертельным исходом.
Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) — эндемик острова Суматра; самый мелкий и агрессивный из ныне живущих подвидов тигров. Его агрессия может быть связана с резким сокращением ареала людьми и более частыми конфликтами с человеком.
Генман Хасибуан (Genman Hasibuan), глава агентства по охране дикой природы Южной Суматры, сообщил, что нападавшее животное является одним из 15 тигров на этой территории, находящихся под угрозой исчезновения. По данным Международного союза охраны природы в дикой местности осталось от 400 до 500 особей суматранских тигров.