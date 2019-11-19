Суматранский тигр растерзал индонезийца. Животное остается в дикой природе

17 ноября житель индонезийского острова Суматра рубил деревья на своей кофейной плантации, когда на него напал тигр. 57-летний мужчина пытался отбиться от животного, но в итоге скончался на месте от ранений.

На следующий день тигр напал на группу индонезийских туристов, разбивших лагерь на чайной плантации в районе горы Демпо (Южная Суматра). Животное укусило одного из группы за спину, однако турист выжил и был госпитализирован. Всего в этом году на острове произошло пять нападений тигров на людей, два из которых закончились смертельным исходом.