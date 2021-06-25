«Сущий ад»: на Чехию обрушился крупнейший в ее истории торнадо

Поздно вечером в четверг вдоль южной границы Чешской Республики прокатился торнадо, разрушивший несколько населенных пунктов. К настоящему времени известно о четырех погибших и более сотни раненых.

Губернатор Южной Моравии Ян Гролич охарактеризовал происшедшее как «сущий ад», а премьер-министр Андрей Бабиш, который сейчас находится в Брюсселе на саммите ЕС, назвал случившееся апокалипсисом. По данным правительства, ущерб нанесен 1000 домов. Люди, оставшиеся без крыши над головой, будут переселены во временные убежища.