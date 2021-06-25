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Происшествия

«Сущий ад»: на Чехию обрушился крупнейший в ее истории торнадо

Анастасия Баринова
25 июня 2021
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Фото: viktorie_hrazdilkova/Instagram
Порывы ветра достигали 332 км/ч.

Поздно вечером в четверг вдоль южной границы Чешской Республики прокатился торнадо, разрушивший несколько населенных пунктов. К настоящему времени известно о четырех погибших и более сотни раненых.

Губернатор Южной Моравии Ян Гролич охарактеризовал происшедшее как «сущий ад», а премьер-министр Андрей Бабиш, который сейчас находится в Брюсселе на саммите ЕС, назвал случившееся апокалипсисом. По данным правительства, ущерб нанесен 1000 домов. Люди, оставшиеся без крыши над головой, будут переселены во временные убежища.

Эпицентр стихии пришелся на 25-километровый участок между городами Бржецлав и Годонин, в 270 км к юго-востоку от столицы. Порывы ветра достигали 332 км/ч, а наиболее пострадавшие районы выглядели как зона боевых действий, а размер града очевидцы сравнивают с теннисным мячом.

В Годонине среди разрушенных зданий — дом престарелых и зоопарк. В поселке Хруски с населением 1600 человек треть домов были практически сровнены с землей, в том числе храм и начальная школа.

Торнадо также вызвал серьезные перебои в дорожном движении и отключение электричества, заблокировав целые автомагистрали и оставив более 100 000 домов без электричества. В районе объявлено чрезвычайное положение. На место происшествия отправились все доступные спасательные подразделения, в том числе из соседних Австрии и Словакии.

При этом восток и запад Австрии тоже оказались задеты стихией: здесь прошли сильнейшие грозы и выпал столь же крупный град.

Это самый сильный торнадо за всю историю Чехии и первый с 2018 года. Узнайте, как возникают торнадо.

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