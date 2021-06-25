«Сущий ад»: на Чехию обрушился крупнейший в ее истории торнадо

Поздно вечером в четверг вдоль южной границы Чешской Республики прокатился торнадо, разрушивший несколько населенных пунктов. К настоящему времени известно о четырех погибших и более сотни раненых.
Губернатор Южной Моравии Ян Гролич охарактеризовал происшедшее как «сущий ад», а премьер-министр Андрей Бабиш, который сейчас находится в Брюсселе на саммите ЕС, назвал случившееся апокалипсисом. По данным правительства, ущерб нанесен 1000 домов. Люди, оставшиеся без крыши над головой, будут переселены во временные убежища.
Quite stunning footage of the tornado that hit South Moravia in the Czech Republic on Thursday evening. pic.twitter.com/eBMDyU2egd— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) June 24, 2021
Эпицентр стихии пришелся на 25-километровый участок между городами Бржецлав и Годонин, в 270 км к юго-востоку от столицы. Порывы ветра достигали 332 км/ч, а наиболее пострадавшие районы выглядели как зона боевых действий, а размер града очевидцы сравнивают с теннисным мячом.
Valticko hlásí apokalypsu! Už druhá bouřka s krupobitím, kroupy velikosti slepičích vajec, rozbitá skla na autech, střešní okna, veškerá úroda pic.twitter.com/qT1SKBisCP— Kateřina Flaškova (@katerinaflasko1) June 24, 2021
В Годонине среди разрушенных зданий — дом престарелых и зоопарк. В поселке Хруски с населением 1600 человек треть домов были практически сровнены с землей, в том числе храм и начальная школа.
For me the most emotional photos from last evening 😭🌪🇨🇿 #Tornado #CzechRepublic #SouthMoravia #Hrusky pic.twitter.com/FMvg6DiNSJ— Jenny (@Jenny85JV) June 25, 2021
Торнадо также вызвал серьезные перебои в дорожном движении и отключение электричества, заблокировав целые автомагистрали и оставив более 100 000 домов без электричества. В районе объявлено чрезвычайное положение. На место происшествия отправились все доступные спасательные подразделения, в том числе из соседних Австрии и Словакии.
Tezko verit, ze neni dusledek valky, ale tornada v Breclavi 😰 pic.twitter.com/aYbGLAjwye— @Marketa Kutilova (@kutka18) June 24, 2021