Таганрогский залив превратился в пустыню: видео

В Таганроге из-за сильного ветра обмелели Азовское море и река Дон.
Из-за северо-восточного ветра береговая линия залива отодвинулась более чем на километр. Обнажившийся песок становится причиной локальных песчаных бурь в самом Таганроге, вынуждая жителей использовать респираторы.
На реке Дон уже 20 ноября была запрещена любая навигация. Синоптики сообщают, что вода вернется после смены направления ветра. Это должно произойти в ближайшую неделю.
Дно залива и Дона привлекли к себе экстремалов, которые решили погонять по отмелям и полыньям. В песках увязли уже девять автомобилей.