Тауэрский мост распахнулся на 12 часов и вызвал хаос: видео

В год опоры поднимаются примерно 800 раз и, как правило, сразу же сводятся обратно. В 1997 году даже кортежу президента США Билла Клинтона пришлось «пропускать» шедшее по Темзе судно.

По завершении своего строительства мост стал считаться самым большим и сложным из когда-либо построенных. Неудивительно, что время от времени происходят технические неполадки. В 1952 году опоры неожиданно начали подниматься в момент, когда ключевую точку проезжал автобус № 78. Двум десяткам пассажиров пришлось перепрыгивать опасный участок. В 2006 году мосту потребовался ремонт после того, как четыре раза за год подъемные крылья не опустились. После этого ситуация лишь немного изменилась в лучшую сторону: в 2020 году крылья снова не опустились вовремя, но тогда ремонт занял всего час.

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