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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Тауэрский мост распахнулся на 12 часов и вызвал хаос: видео

Анастасия Баринова
10 августа 2021
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Архивное фото моста
Фото: Ольга Тарасюк
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Фото: Wikipedia
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Фото: Андрей Омельянчук
Время от времени его подъемные крылья не опускаются после пропуска высоких судов.

9 августа в Лондоне, который и без того известен гигантскими пробками на дорогах, сложилась особенно критичная ситуация. Важнейшая транспортная артерия, Тауэрский мост, из-за технической неисправности оставался открытым почти 12 часов: с 14:30 понедельника до 1:45 вторника.

Подъемники, пропустившие шедшее по Темзе судно, не смогли опуститься и застряли в вертикальном положении. На автомагистралях по обоим берегам реки возник хаос, и даже пешеходам приходилось искать другие способы перебраться через реку. 

Тауэрский мост – выдающаяся достопримечательность Лондона – был построена в 1894 году. Разводной мост длиной 244 метра имеет две башни, поставленные на промежуточные опоры. Центральный пролет длиной 61 метр разбит на два подъемных крыла, которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83°. Заказать подъем может любое судно, чьи параметры не вписываются в габариты. 

В год опоры поднимаются примерно 800 раз и, как правило, сразу же сводятся обратно. В 1997 году даже кортежу президента США Билла Клинтона пришлось «пропускать» шедшее по Темзе судно.

По завершении своего строительства мост стал считаться самым большим и сложным из когда-либо построенных. Неудивительно, что время от времени происходят технические неполадки. В 1952 году опоры неожиданно начали подниматься в момент, когда ключевую точку проезжал автобус № 78. Двум десяткам пассажиров пришлось перепрыгивать опасный участок. В 2006 году мосту потребовался ремонт после того, как четыре раза за год подъемные крылья не опустились. После этого ситуация лишь немного изменилась в лучшую сторону: в 2020 году крылья снова не опустились вовремя, но тогда ремонт занял всего час.

Узнайте, чем заняться в Лондоне.

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