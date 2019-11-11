Инцидент произошел 8 ноября на борту «Аэробуса А320», который начинал взлетный маневр в аэропорту города Чиангмай в Таиланде. Во время руления пассажир бросился к двери аварийного выхода и сорвал ее с петель. Из открытой двери автоматически раскрылся надувной трап.
Сотрудники службы безопасности аэропорта задержали дебошира, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиры описали его как светловолосого мужчину, одетого в джинсы, синюю рубашку и белые кроссовки.
Tourist sparks panic after opening plane door #airplane #opendoor #psycho pic.twitter.com/EtgC5DgPP8— 8news.org hard hitting news (@8newsorg) November 9, 2019
Сотрудники авиакомпании Thai Smile сообщили, что в результате инцидента перевозчику был причинен ущерб в размере более 600 тысяч батов (около 20 тысяч долларов).
Авиакомпания не уточнила имя и национальность пассажира. Сам он не объяснил мотивы своего поступка.
На борту воздушного судна находилось 86 пассажиров.