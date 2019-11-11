Инцидент произошел 8 ноября на борту «Аэробуса А320», который начинал взлетный маневр в аэропорту города Чиангмай в Таиланде. Во время руления пассажир бросился к двери аварийного выхода и сорвал ее с петель. Из открытой двери автоматически раскрылся надувной трап.

Сотрудники службы безопасности аэропорта задержали дебошира, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиры описали его как светловолосого мужчину, одетого в джинсы, синюю рубашку и белые кроссовки.