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Происшествия

Турист сорвал с петель аварийную дверь самолета за секунды до взлета. Мужчина был пьян

11 ноября 2019
Действия дебошира вызвали панику у пассажиров на борту.

Инцидент произошел 8 ноября на борту «Аэробуса А320», который начинал взлетный маневр в аэропорту города Чиангмай в Таиланде. Во время руления пассажир бросился к двери аварийного выхода и сорвал ее с петель. Из открытой двери автоматически раскрылся надувной трап.

Сотрудники службы безопасности аэропорта задержали дебошира, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиры описали его как светловолосого мужчину, одетого в джинсы, синюю рубашку и белые кроссовки.

Сотрудники авиакомпании Thai Smile сообщили, что в результате инцидента перевозчику был причинен ущерб в размере более 600 тысяч батов (около 20 тысяч долларов).

Авиакомпания не уточнила имя и национальность пассажира. Сам он не объяснил мотивы своего поступка.

На борту воздушного судна находилось 86 пассажиров.