Турист застрял на разбитом стеклянном мосту

7 мая китайский город Лунцзин оказался в центре урагана, но, несмотря на экстремальные погодные условия, туристические объекты не закрыли. Это едва не привело к трагедии. Стеклянный мост, построенный на горе Пиянь на высоте 100 метров, под натиском порывов ветра скоростью до 150 км/ч треснул, и часть его панелей обрушилась. В этот момент на мосту находился человек, который успел вцепиться в перила.
On Friday, this man was left hanging on for dear life 100 m (330 ft) from the ground, after strong winds shattered the glass bridge built into the Piyan Mountain in Longjing, #China 🇨🇳 #TravelNews #visitChina #travelandhome pic.twitter.com/MwWJgYhu7q— Travel And Home® (@TravelandH) May 10, 2021
Спасательную операцию развернули пожарные, полиция и другие специалисты. Под их руководством мужчина медленно продвигался вдоль перил, пока не ступил на землю – на это ушел час. Физических травм он не получил, но испытал сильнейший стресс; в больнице ему оказали психологическую помощь.
Сейчас власти Лунцзина инспектируют другие объекты на предмет возможных повреждений. Стеклянный мост пока остается закрытым.
Китайские горные курорты часто возводят мосты со стеклянным дном: они привлекают туристов. В стране существует по меньшей мере 60 таких мостов: посмотрите на один из них.