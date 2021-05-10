Турист застрял на разбитом стеклянном мосту

Спасательную операцию развернули пожарные, полиция и другие специалисты. Под их руководством мужчина медленно продвигался вдоль перил, пока не ступил на землю – на это ушел час. Физических травм он не получил, но испытал сильнейший стресс; в больнице ему оказали психологическую помощь.

Сейчас власти Лунцзина инспектируют другие объекты на предмет возможных повреждений. Стеклянный мост пока остается закрытым.