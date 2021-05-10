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Происшествия

Турист застрял на разбитом стеклянном мосту

Анастасия Баринова
10 мая 2021
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Ураганный ветер разрушил конструкцию высотой 100 метров.

7 мая китайский город Лунцзин оказался в центре урагана, но, несмотря на экстремальные погодные условия, туристические объекты не закрыли. Это едва не привело к трагедии. Стеклянный мост, построенный на горе Пиянь на высоте 100 метров, под натиском порывов ветра скоростью до 150 км/ч треснул, и часть его панелей обрушилась. В этот момент на мосту находился человек, который успел вцепиться в перила.

Спасательную операцию развернули пожарные, полиция и другие специалисты. Под их руководством мужчина медленно продвигался вдоль перил, пока не ступил на землю – на это ушел час. Физических травм он не получил, но испытал сильнейший стресс; в больнице ему оказали психологическую помощь.

Сейчас власти Лунцзина инспектируют другие объекты на предмет возможных повреждений. Стеклянный мост пока остается закрытым.

Китайские горные курорты часто возводят мосты со стеклянным дном: они привлекают туристов. В стране существует по меньшей мере 60 таких мостов: посмотрите на один из них.

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