Туристический микроавтобус сбил жирафа во время сафари

В Национальном парке Крюгера в ЮАР произошла серьезная авария — микроавтобус с 13 туристами врезался в жирафа высотой 5,5 метра и весом 750 килограммов.
В результате столкновения животное перелетело через автобус и упало на крышу проезжавшего в другом направлении автомобиля. В нем находилась пожилая пара туристов из Швейцарии: мужчину доставили на вертолете в ближайшую больницу, а затем переправили в реанимацию Йоханнесбурга. В настоящее время его состояние стабилизировалось.
The Swiss driver was responding at the scene and his condition is stable. pic.twitter.com/tA0cRfQPBJ— Kruger National Park (@SANParksKNP) November 10, 2019
Оба автомобиля получили значительные повреждения, а двое туристов из микроавтобуса — легкие травмы. Полиция начала расследование происшествия. Они должны установить, превысили ли автомобили скоростное ограничение в 50 км/ч.
Национальный парк Крюгера — старейший национальный парк ЮАР. Он был основан в 1926 году. В парке обитают сотни видов зверей и птиц, среди которых много эндемиков.