Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Туристический микроавтобус сбил жирафа во время сафари

12 ноября 2019
Микроавтобус с туристами врезался в жирафа в сафари-парке
Животное погибло, а водитель проезжавшего мимо автомобиля находится в реанимации.

В Национальном парке Крюгера в ЮАР произошла серьезная авария — микроавтобус с 13 туристами врезался в жирафа высотой 5,5 метра и весом 750 килограммов.

В результате столкновения животное перелетело через автобус и упало на крышу проезжавшего в другом направлении автомобиля. В нем находилась пожилая пара туристов из Швейцарии: мужчину доставили на вертолете в ближайшую больницу, а затем переправили в реанимацию Йоханнесбурга. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

Оба автомобиля получили значительные повреждения, а двое туристов из микроавтобуса — легкие травмы. Полиция начала расследование происшествия. Они должны установить, превысили ли автомобили скоростное ограничение в 50 км/ч.

Национальный парк Крюгера — старейший национальный парк ЮАР. Он был основан в 1926 году. В парке обитают сотни видов зверей и птиц, среди которых много эндемиков.