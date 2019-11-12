Туристический микроавтобус сбил жирафа во время сафари

Оба автомобиля получили значительные повреждения, а двое туристов из микроавтобуса — легкие травмы. Полиция начала расследование происшествия. Они должны установить, превысили ли автомобили скоростное ограничение в 50 км/ч.

Национальный парк Крюгера — старейший национальный парк ЮАР. Он был основан в 1926 году. В парке обитают сотни видов зверей и птиц, среди которых много эндемиков.