Туристка выжила после падения с 40-метровой высоты в Крыму

Днем 20 октября на пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что с вершины Стол-Горы упала молодая женщина. Высота горы составляет 40 метров – это эквивалентно 13-ти этажам обычного здания. К месту происшествия были направлены дежурные смены Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС».

После падения 26-летняя туристка осталась жива, но получила тяжелые травмы. Поскольку она находилась в труднодоступном месте, спасателям понадобилось альпинистское снаряжение.

Оказав пострадавшей первую помощь, специалисты подняли ее на носилках к автомобилю и отправили в больницу в Симферополе. По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, у подножия горы росла густая растительность, которая смягчила падение и сохранила женщине жизнь. Спасательная операция, длившаяся около пяти часов, осложнялась темным временем суток и труднодоступным участком горно-лесной зоны.