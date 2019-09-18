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Происшествия

Туристов в Венеции оштрафовали за купание нагишом

18 сентября 2019
Венеция
Фото: Pixabay
Двое мужчин из Чехии искупались голыми в венецианском канале. Они оказались футбольными фанатами.

Карабинеры на лодочном патруле в Венеции услышали крики, но подплыв ближе, вместо людей, попавших в беду, обнаружили двоих мужчин, которые скинули с себя всю одежду и прыгнули в канал, чтобы искупаться.

Инцидент произошел 16 сентября. Граждане Чехии оказались футбольными фанатами, приехавшими на матч чешской «Славии» с итальянским «Интером». Они объяснили, что решили поплавать, потому что вечер выдался очень теплым.

Мужчины были оштрафованы за нарушение общественного порядка на 3 тысячи евро каждый.

Власти Венеции за последние годы приняли много запретов, касающихся посещения города и поведения туристов в нем. В частности, в Венеции запрещено купаться в каналах и сидеть на мостовых.

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