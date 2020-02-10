Турофис Бразилии выложил в Instagram пост туристки с призывом не посещать Рио-де-Жанейро

Бразильское агентство по продвижению международного туризма (Embratur) на прошлой неделе выложило в официальный Instagram историю бразильской туристки, которая рекомендовала воздержаться от посещения Рио-де-Жанейро.

В ней пользовательница с ником @withlai, которая ведет блог о путешествиях на более чем 300-тысячную аудиторию, рассказала о негативных впечатлениях от посещения города.

«Рио – красивый город, но одной красоты недостаточно. Я провела только 3 дня в Рио с моей семьей, и за эти 3 дня:

- меня и мою семью ограбили;

- моя 9-летняя сестра была свидетелем насильственной кражи.

Я не могу рекомендовать посещение города, в котором я боялась даже выходить из квартиры. Я надеюсь, что в будущем ситуация улучшится, и жители и туристы смогут насладиться тем, что может предложить Рио», – написала Лайза (@withlai).

В Embratur заявили, что пост был ошибкой, и что в ведомстве ведется внутреннее расследование по подозрению во взломе аккаунта Instagram.