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Происшествия

Турофис Бразилии выложил в Instagram пост туристки с призывом не посещать Рио-де-Жанейро

10 февраля 2020
Статуя Христа-Спасителя в Рио
Фото: Paul Mannix/flickr.com
В ведомстве уверяют, что это было сделано по ошибке.

Бразильское агентство по продвижению международного туризма (Embratur) на прошлой неделе выложило в официальный Instagram историю бразильской туристки, которая рекомендовала воздержаться от посещения Рио-де-Жанейро.

В ней пользовательница с ником @withlai, которая ведет блог о путешествиях на более чем 300-тысячную аудиторию, рассказала о негативных впечатлениях от посещения города.

«Рио – красивый город, но одной красоты недостаточно. Я провела только 3 дня в Рио с моей семьей, и за эти 3 дня:

- меня и мою семью ограбили;

- моя 9-летняя сестра была свидетелем насильственной кражи.

Я не могу рекомендовать посещение города, в котором я боялась даже выходить из квартиры. Я надеюсь, что в будущем ситуация улучшится, и жители и туристы смогут насладиться тем, что может предложить Рио», – написала Лайза (@withlai).

В Embratur заявили, что пост был ошибкой, и что в ведомстве ведется внутреннее расследование по подозрению во взломе аккаунта Instagram.

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История, выложенная в инстаграм-аккаунте Лайзы

Издание Globo обратилось к девушке за комментарием к случившемуся: 

«Я бразильянка из Куритибы, но живу в Германии более шести лет. Я посещала Рио вместе с моим немецким женихом, а также моей матерью и сестрой, которые живут в Куритибе. К сожалению, все пошло не так, как планировалось. Я видела, что Embratur поделился моей историей и подумала, что это странно. Вероятно, человек, который ее разместил, плохо ее прочитал или плохо знает английский и подумал, что мое сообщение было более позитивным», – сказала Лайза.

Бразилия входит в число стран, где туристам рекомендуют проявлять повышенную осторожность. За последний год в Рио-де-Жанейро было совершено 120,4 тысяч грабежей.