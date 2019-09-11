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Происшествия

У берегов Аляски произошли два землетрясения за сутки

11 сентября 2019
Карта Аляски
Фото: nps.gov
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Скриншот с карты землетрясений на сайте Геологической службы США
Фото: earthquake.usgs.gov
Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4 и 5,7 балла.

В ночь на вторник у берегов Аляски были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 162 км к юго-западу от острова Адак с населением около 330 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Второе землетрясение произошло спустя сутки. Эпицентр подземных толчков располагался в 251 км к западу от Ситки – города на Аляске, где проживают около 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11,9 км.

Данные о жертвах и разрушениях в обоих случаях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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