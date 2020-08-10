У берегов Маврикия произошел разлив нефти. Острову грозит экологическая катастрофа

Балкер сел на мель в районе Пуэнт-д’Эсни, который внесен в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях международного значения и недалеко от морского парка Блю-Бэй.

По сообщению министерства окружающей среды, на эти два объекта были отправлены системы защиты от загрязнения, добавив, что правительство обратилось за помощью к французскому острову Реюньон в Индийском океане.

Огромное пятно нефти наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризм: многочисленных отдыхающих привлекает уникальная природа и коралловые рифы, которые теперь оказались под угрозой. Экологи предупреждают, что гибель угрожает тысячам животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.

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