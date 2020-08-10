У берегов Маврикия произошел разлив нефти. Острову грозит экологическая катастрофа

Остров Маврикий в Индийском океане столкнулся с экологическим кризисом после того, как в июле началась утечка нефти с балкера, севшего на мель на юго-восточном побережье. В первые дни утечки были небольшими, но в настоящее время нефть активно выливается в океан. В стране объявлено чрезвычайное положение.
Mauritius facing environmental crisis as shipwreck leaks oil https://t.co/ip2BPQ40U0— The Guardian (@guardian) August 7, 2020
Власти сообщили, что все попытки стабилизировать судно и нейтрализовать разлив нефти завершились неудачей из-за штормов в океане. Экологи опасаются, что корабль может развалиться, что вызовет еще большую утечку и нанесет потенциально катастрофический ущерб береговой линии острова.
Авианосец японской компании, плавающий под флагом Панамы, сел на мель 25 июля, а его экипаж был благополучно эвакуирован. По данным местной прессы, у корабля не было полезной нагрузки, но на борту находилось 200 тонн дизельного и 3800 тонн флотского топлива. Судно было построено в 2007 году, его длина составляет 300 метров, а грузоподъемность — 203 000 тонн.
OIL SPILL: The government of Mauritius has declared a state of environmental emergency after a cargo ship hit a reef in the Indian Ocean.— ABC News (@ABC) August 10, 2020
Fuel leaking from the ship is creating an ecological disaster, officials say, endangering sea life in the area. https://t.co/NRo2KiYlmf pic.twitter.com/gaNHoE8fd8
Балкер сел на мель в районе Пуэнт-д’Эсни, который внесен в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях международного значения и недалеко от морского парка Блю-Бэй.
По сообщению министерства окружающей среды, на эти два объекта были отправлены системы защиты от загрязнения, добавив, что правительство обратилось за помощью к французскому острову Реюньон в Индийском океане.
Огромное пятно нефти наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризм: многочисленных отдыхающих привлекает уникальная природа и коралловые рифы, которые теперь оказались под угрозой. Экологи предупреждают, что гибель угрожает тысячам животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.
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