У берегов Шри-Ланки горит контейнеровоз: видео

20 мая в водах Шри-Ланки, на расстоянии 14 км от берега, загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии в Коломбо. Команда была эвакуирована; один человек поступил в больницу с легкими травмами.

В тушении пожара были задействованы не только местные силы: прилетели даже европейские специалисты, но победить пламя не удалось. 25 мая на борту прогремел взрыв, давший огню новую силу. Он охватил 186-метровое судно по всей длине. Специалисты оценили состояние корпуса как нестабильное, что не позволяет отбуксировать его.