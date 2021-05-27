У берегов Шри-Ланки горит контейнеровоз: видео

20 мая в водах Шри-Ланки, на расстоянии 14 км от берега, загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии в Коломбо. Команда была эвакуирована; один человек поступил в больницу с легкими травмами.
В тушении пожара были задействованы не только местные силы: прилетели даже европейские специалисты, но победить пламя не удалось. 25 мая на борту прогремел взрыв, давший огню новую силу. Он охватил 186-метровое судно по всей длине. Специалисты оценили состояние корпуса как нестабильное, что не позволяет отбуксировать его.
Причины возгорания не установлены. Предположительно, в одном из контейнеров могла произойти химическая реакция: судно под флагом Сингапура перевозило косметику и химикаты, в том числе 25 тонн азотной кислоты, а также 278 тонн бункерного топлива и 50 тонн газойля. Восемь из 1500 контейнеров упали за борт, и один был выброшен на пляж туристического и рыболовного региона Негомбо.
Situation Update: Latest Pictures of the "X-PRESS PEARL" vessel which is presently engulfed in flames. Footage was captured by the SLAF Bell 212 this morning (26 May 2021) pic.twitter.com/hypGqxv2yr— Sri Lanka Air Force (@airforcelk) May 26, 2021
Установить заграждения, чтобы сдержать разлив нефтепродуктов, мешает бурное море и сильные муссонные ветры. Управление по защите морской среды Шри-Ланки не исключает, что нефть может попасть в воды Негомбо, и готово задействовать военных для очистки пляжей. Уже сейчас специалисты понимают, что это может занять несколько недель или даже месяцев.