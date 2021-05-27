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«Дикая природа России»
Происшествия

У берегов Шри-Ланки горит контейнеровоз: видео

Анастасия Баринова
27 мая 2021
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Фото: Sri Lanka Air Force
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Фото: Sri Lanka Air Force
В районе Негомбо может разразиться экологическая катастрофа.

20 мая в водах Шри-Ланки, на расстоянии 14 км от берега, загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии в Коломбо. Команда была эвакуирована; один человек поступил в больницу с легкими травмами.

В тушении пожара были задействованы не только местные силы: прилетели даже европейские специалисты, но победить пламя не удалось. 25 мая на борту прогремел взрыв, давший огню новую силу. Он охватил 186-метровое судно по всей длине. Специалисты оценили состояние корпуса как нестабильное, что не позволяет отбуксировать его.

Причины возгорания не установлены. Предположительно, в одном из контейнеров могла произойти химическая реакция: судно под флагом Сингапура перевозило косметику и химикаты, в том числе 25 тонн азотной кислоты, а также 278 тонн бункерного топлива и 50 тонн газойля. Восемь из 1500 контейнеров упали за борт, и один был выброшен на пляж туристического и рыболовного региона Негомбо.

Установить заграждения, чтобы сдержать разлив нефтепродуктов, мешает бурное море и сильные муссонные ветры. Управление по защите морской среды Шри-Ланки не исключает, что нефть может попасть в воды Негомбо, и готово задействовать военных для очистки пляжей. Уже сейчас специалисты понимают, что это может занять несколько недель или даже месяцев.

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