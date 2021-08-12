У берегов Японии раскололось надвое грузовое судно: видео

Судно Crimson Polaris водоизмещением 39 910 тонн, зарегистрированное в Панаме, раскололось надвое в японской гавани Хатинохе. В результате инцидента, случившегося 11 августа, произошла утечка топлива, никто из 21 члена экипажа корабля не пострадал, сообщений о травмах не поступало.

Crimson Polaris, перевозивший древесную стружку из Таиланда, отшвартовался от порта, но из-за плохой видимости встал на якорь примерно в 4 километрах от берега, после чего сел на мель и раскололся надвое.