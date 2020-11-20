Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Происшествия

У более 300 человек в Сенегале диагностирована неизвестная болезнь

20 ноября 2020
Кожа зараженных покрывается струпьями

Как сообщает Senenews, все заболевшие — рыбаки в возрасте от 15 до 35 лет, работавшие в акватории между Мбуром и Рюфиском, портовыми городами на западном побережье Сенегала. По словам директора порта Рюфиска, первый случай заражения был замечен больше десяти дней назад. Власти города были поставлены в известность, но никак не отреагировали.

Еще несколько случаев были зарегистрированы 19 ноября. Все заболевшие отправляются на карантин в оперативный лагерь, разбитый на территории местного футбольного стадиона. В настоящее время врачи пытаются определить природу заболевания.

19 ноября в Рюфиске состоялась срочная встреча между мэром города, главным врачом, префектом, а также представителями портов, рыбацких профсоюзов и капитанами кораблей.

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Автомобиль

Особенности зимнего вождения: советы автопутешественникам

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву