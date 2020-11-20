У более 300 человек в Сенегале диагностирована неизвестная болезнь

Еще несколько случаев были зарегистрированы 19 ноября. Все заболевшие отправляются на карантин в оперативный лагерь, разбитый на территории местного футбольного стадиона. В настоящее время врачи пытаются определить природу заболевания.

19 ноября в Рюфиске состоялась срочная встреча между мэром города, главным врачом, префектом, а также представителями портов, рыбацких профсоюзов и капитанами кораблей.