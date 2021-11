У самолета отказал двигатель, и пилот сумел «приводнить» его: видео

Все находившиеся на борту остались живы.

В австралийском городе Перт произошло крушение частного самолета, в результате которого никто не пострадал. Спустя полчаса после вылета из аэропорта Джандакот у самолета отказал двигатель. Пилот сообщил диспетчеру о проблемах и планах совершить посадку в ближайшем возможном месте. Им оказались прибрежные воды: пилоту и пассажиру потребовалось проплыть до берега всего 20 метров.

BREAKING NEWS: A small aircraft has crashed into the ocean off City Beach. Police and emergency crews are responding. #perthnews pic.twitter.com/3VqfHzqMEq — News_Camo (@accesscontrol_8) November 13, 2021

События разворачивались на глазах у множества отдыхающих, наслаждавшихся жаркими весенними днями. Один из очевидцев даже не понял, что речь идет о потенциальной катастрофе: по его словам, все выглядело так, будто самолет приводнился по заранее задуманному плану. Другие сравнили звук с «ударом гигантской консервной банки о воду», но самолет не перевернулся, и люди без труда из него выбрались.

Реклама

A witness said the pilot was apparently taking a would- be buyer of the light aircraft on arrest flight when they crashed at City Beach in Perth @abcnews #perthnews pic.twitter.com/jNR4tZy5Ou — andrea mayes (@andreamayes11) November 13, 2021

Кто-то из наблюдавших бросился в воду, чтобы помочь им, а другие вызвали спасателей. Однако потенциальные пострадавшие «вышли из воды непринужденно, как из ресторана». Мобильный телефон в кармане пассажира даже не был испорчен.

Scenes over in Perth. Plane has crashed into the ocean at City Beach - I’m told due to engine failure. No one believed to be injured pic.twitter.com/7Yt57TKCuf — Sam McManus (@SamFMcManus) November 13, 2021