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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Происшествия

У самолета отказал двигатель, и пилот сумел «приводнить» его: видео

Анастасия Баринова
15 ноября 2021
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Фото: andrea mayes/Twitter
Все находившиеся на борту остались живы.

В австралийском городе Перт произошло крушение частного самолета, в результате которого никто не пострадал. Спустя полчаса после вылета из аэропорта Джандакот у самолета отказал двигатель. Пилот сообщил диспетчеру о проблемах и планах совершить посадку в ближайшем возможном месте. Им оказались прибрежные воды: пилоту и пассажиру потребовалось проплыть до берега всего 20 метров.

События разворачивались на глазах у множества отдыхающих, наслаждавшихся жаркими весенними днями. Один из очевидцев даже не понял, что речь идет о потенциальной катастрофе: по его словам, все выглядело так, будто самолет приводнился по заранее задуманному плану. Другие сравнили звук с «ударом гигантской консервной банки о воду», но самолет не перевернулся, и люди без труда из него выбрались.

Кто-то из наблюдавших бросился в воду, чтобы помочь им, а другие вызвали спасателей. Однако потенциальные пострадавшие «вышли из воды непринужденно, как из ресторана». Мобильный телефон в кармане пассажира даже не был испорчен.

Эксперты, анализируя ситуацию, высоко оценили мастерство пилота, которое действительно помогло спасти жизни, а полицейский посоветовал участникам происшествия «купить лотерейный билет», пока удача столь явно на их стороне.

Специалисты оперативно убрали то, что осталось от самолета, из воды, а экологи исследуют, не произошел ли разлив топлива.

Узнайте о знаменитом пляже, где самолеты взлетают и приземляются прямо над головой загорающих людей.

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