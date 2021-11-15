У самолета отказал двигатель, и пилот сумел «приводнить» его: видео

Эксперты, анализируя ситуацию, высоко оценили мастерство пилота, которое действительно помогло спасти жизни, а полицейский посоветовал участникам происшествия «купить лотерейный билет», пока удача столь явно на их стороне.

Специалисты оперативно убрали то, что осталось от самолета, из воды, а экологи исследуют, не произошел ли разлив топлива.

Узнайте о знаменитом пляже, где самолеты взлетают и приземляются прямо над головой загорающих людей.