В Приморье нашли убитого амурского тигренка

В Спасском районе Приморья 6 декабря нашли труп амурского тигренка со следами насильственной смерти. Недалеко от него задержали браконьеров, охотившихся на копытных. В настоящее время ведется проверка на их причастность к убийству редкого хищника, сообщает пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».

По словам Александра Чебанюка, инспектора «Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края», обнаруженный труп тигренка был с явными признаками насильственной смерти. По следам, обнаруженным на месте, сотрудники Центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и УФСБ по Приморскому краю вышли к зимовью, где были обнаружены двое вооруженных местных жителей.

«На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы — матери погибшего тигренка. Пока, по собранной специалистами на месте информации, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать ее отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применительно к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство — это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных», — Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».