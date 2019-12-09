В Приморье нашли убитого амурского тигренка

В Спасском районе Приморья 6 декабря нашли труп амурского тигренка со следами насильственной смерти. Недалеко от него задержали браконьеров, охотившихся на копытных. В настоящее время ведется проверка на их причастность к убийству редкого хищника, сообщает пресс-служба АНО «Центр «Амурский тигр».
По словам Александра Чебанюка, инспектора «Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края», обнаруженный труп тигренка был с явными признаками насильственной смерти. По следам, обнаруженным на месте, сотрудники Центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и УФСБ по Приморскому краю вышли к зимовью, где были обнаружены двое вооруженных местных жителей.
«На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы — матери погибшего тигренка. Пока, по собранной специалистами на месте информации, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать ее отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применительно к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство — это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных», — Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».
Браконьеры в Приморье застрелили амурского тигренка https://t.co/LiGNgywuap pic.twitter.com/ouZyRuMJJT— Интерфакс Россия (@Interfax_Russia) December 6, 2019
Рядом с зимовьем также были найдены два «схрона» (тайника) с мясом кабана. На место выехала полиция, мужчины задержаны. Тело тигренка направлено на экспертизу.
«В истории пока много неизвестных, а те факты, которые уже установлены, пока не разглашаются в интересах следствия. Если причастность данных граждан к незаконной охоте на копытных животных и тем более на тигра будет установлена, то им грозит серьезная уголовная ответственность», — комментирует Сергей Арамилев.
Амурский тигр (Panthera tigris altaica) — самый крупный и северный подвид тигра на планете и одна из редчайших кошек, занесенная в Красную книгу России и мира. Численность амурских тигров по данным на 2015 год составляла около 540 особей.