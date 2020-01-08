Украинский лайнер разбился вскоре после вылета из Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли

Пассажирский самолет со 180 пассажирами на борту упал в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни в среду, сообщило агентство Tashim со ссылкой на директора аэропорта. По информации агентства, «Боинг 737-800» упал сразу после взлета. Самолет вылетел утром из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни, совершая рейс Тегеран-Киев. Спустя две минуты диспетчеры потеряли с ним связь, а его сигнал пропал с сайта FlightRadar24.

Лайнер упал в сельскохозяйственном районе к юго-западу от иранской столицы. Он принадлежит «Международным авиалиниям Украины». Причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.