Украинский лайнер разбился вскоре после вылета из Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли
Пассажирский самолет со 180 пассажирами на борту упал в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни в среду, сообщило агентство Tashim со ссылкой на директора аэропорта. По информации агентства, «Боинг 737-800» упал сразу после взлета. Самолет вылетел утром из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни, совершая рейс Тегеран-Киев. Спустя две минуты диспетчеры потеряли с ним связь, а его сигнал пропал с сайта FlightRadar24.
Лайнер упал в сельскохозяйственном районе к юго-западу от иранской столицы. Он принадлежит «Международным авиалиниям Украины». Причиной катастрофы самолета украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
Nothing left of it. This is gut wrenching-> pic.twitter.com/kQ8q5EnjZd— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 8, 2020
По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран мира — и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на чрезвычайную службу Ирана.