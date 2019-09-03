Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. Однако расслабляться рано. Ветра разрушительной силы продолжат гулять в районе острова Большой Багама на Багамском архипелаге на протяжении как минимум нескольких часов. В зоне повышенной опасности остается восточное побережье Флориды, где ожидаются паводки; чуть меньше риска – у берегов Джорджии и Южной Каролины.

Максимальная скорость ветра в урагане достигает 195 километров в час, с порывами.