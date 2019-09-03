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Происшествия

Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории

03 сентября 2019
Ураган Дориан
Фото: Pierre Markuse/flickr.com
Тем не менее в ближайшие несколько дней серьезная опасность для людей и инфраструктуры все равно сохранится

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. Однако расслабляться рано. Ветра разрушительной силы продолжат гулять в районе острова Большой Багама на Багамском архипелаге на протяжении как минимум нескольких часов. В зоне повышенной опасности остается восточное побережье Флориды, где ожидаются паводки; чуть меньше риска – у берегов Джорджии и Южной Каролины.

Максимальная скорость ветра в урагане достигает 195 километров в час, с порывами. 

 

В воскресенье ураган обрушился на северную часть Багамских островов. Стихия унесла жизни пяти человек.

«Дориан» нанес внушительный ущерб инфраструктуре Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

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