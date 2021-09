Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: видео

Даже в статусе шторма стихийное бедствие оказалось крайне опасным.

В конце августа на Луизиану обрушился ураган «Ида», принесший множество разрушений. Продвигаясь вглубь суши, он потерял свою мощь; его статус был понижен до тропического шторма. Синоптики прогнозировали наводнения и ряд других последствий для Миссисипи, Алабамы и Флориды.

Однако события начали развиваться по более мрачному сценарию. К настоящему времени известно о гибели 59 человек, из них 46 жило на северо-восточном побережье. Для более чем 20 миллионов человек актуальными остаются предупреждения о наводнениях, поскольку дождевая вода наполняет ручьи и реки. По прогнозам метеорологов, уровень воды в водоемах еще несколько дней останется критическим.

IDA’S WRATH: The storm and its remnants are blamed for at least 59 deaths, including 46 in the Northeast. ABC's Faith Abubey reports on the rescues and new images of the flood disaster. pic.twitter.com/meJPp4pxPe — ABC World News Now (@abcWNN) September 3, 2021

В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал это стихийное бедствие «самым большим тревожным сигналом, который мы могли бы получить». «Пора признать: мы находимся в новом мире. Интенсивность и частота штормов растут, и Америке придется делать много вещей по-другому и очень быстро», — сказал он.

«Ида» принесла с собою торнадо: четыре произошло вчера в Пенсильвании, один — на юго-востоке Массачусетса, и еще три в Нью-Джерси.

Drone footage shows homes destroyed by a tornado with winds up to 150 mph that ripped through Mullica Hill, New Jersey, one of seven twisters that touched down in the Philadelphia area as the remnants of Hurricane Ida slammed the Northeast. https://t.co/ozT7weMwb9 pic.twitter.com/kFF8Y4z9oJ — ABC News (@ABC) September 3, 2021

Кроме того, в Нью-Джерси вода залила не только городские улицы, но и аэропорт Teterboro: его внутренние помещения и взлетно-посадочную полосу.

В Нью-Йорке полицейское управление провело 235 спасательных операций, из них 69 были связаны с потопом. Свыше 800 пассажиров были эвакуированы из залитого водой метро. Еще 500 человек пришлось спасать из водного плена на дорогах и в зданиях.

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

Водитель автобуса Роза Амонте, не растерявшись в этом хаосе, смогла доставить пассажиров в безопасное место, продираясь по метровому слою воды.

Bus riders in Queens, New York, cheered their bus driver on as he got them out of floodwaters so deep that they were forced to stand on their seats. https://t.co/3HNWCmpDLp pic.twitter.com/PddcrMFHnk — CNN (@CNN) September 2, 2021