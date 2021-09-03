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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Происшествия

Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: видео

Анастасия Баринова
03 сентября 2021
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Фото: NBC New York/YouTube
Даже в статусе шторма стихийное бедствие оказалось крайне опасным.

В конце августа на Луизиану обрушился ураган «Ида», принесший множество разрушений. Продвигаясь вглубь суши, он потерял свою мощь; его статус был понижен до тропического шторма. Синоптики прогнозировали наводнения и ряд других последствий для Миссисипи, Алабамы и Флориды.

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Однако события начали развиваться по более мрачному сценарию. К настоящему времени известно о гибели 59 человек, из них 46 жило на северо-восточном побережье. Для более чем 20 миллионов человек актуальными остаются предупреждения о наводнениях, поскольку дождевая вода наполняет ручьи и реки. По прогнозам метеорологов, уровень воды в водоемах еще несколько дней останется критическим.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал это стихийное бедствие «самым большим тревожным сигналом, который мы могли бы получить». «Пора признать: мы находимся в новом мире. Интенсивность и частота штормов растут, и Америке придется делать много вещей по-другому и очень быстро», — сказал он.

«Ида» принесла с собою торнадо: четыре произошло вчера в Пенсильвании, один — на юго-востоке Массачусетса, и еще три в Нью-Джерси.

Кроме того, в Нью-Джерси вода залила не только городские улицы, но и аэропорт Teterboro: его внутренние помещения и взлетно-посадочную полосу.

В Нью-Йорке полицейское управление провело 235 спасательных операций, из них 69 были связаны с потопом. Свыше 800 пассажиров были эвакуированы из залитого водой метро. Еще 500 человек пришлось спасать из водного плена на дорогах и в зданиях.

Водитель автобуса Роза Амонте, не растерявшись в этом хаосе, смогла доставить пассажиров в безопасное место, продираясь по метровому слою воды.

Сейчас Нью-Йорк восстанавливается и подсчитывает ущерб. Более 150 000 домов остаются без электричества. По причине того, что водоочистные сооружения были затоплены паводковыми водами или вышли из строя из-за отключения электроэнергии, ряд районов столкнулся с нехваткой питьевой воды. Анализируя высокую статистику смертности в этой части страны, власти признали, что большинство людей погибло в подвалах — там, где живут бездомные и нелегальные иммигранты.

«Климатический кризис уже здесь», — заявил президент США Джон Байден, пообещав убедить Конгресс принять законопроект об инфраструктуре на сумму почти 1 триллион долларов, направленный на улучшение дорог, мостов, электросетей и канализационных систем.

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