Ураган «Ида» обрушился на Нью-Йорк: видео

Сейчас Нью-Йорк восстанавливается и подсчитывает ущерб. Более 150 000 домов остаются без электричества. По причине того, что водоочистные сооружения были затоплены паводковыми водами или вышли из строя из-за отключения электроэнергии, ряд районов столкнулся с нехваткой питьевой воды. Анализируя высокую статистику смертности в этой части страны, власти признали, что большинство людей погибло в подвалах — там, где живут бездомные и нелегальные иммигранты.

«Климатический кризис уже здесь», — заявил президент США Джон Байден, пообещав убедить Конгресс принять законопроект об инфраструктуре на сумму почти 1 триллион долларов, направленный на улучшение дорог, мостов, электросетей и канализационных систем.