Ураган «Ида» принес хаос и разрушения в США: видео

29 августа на побережье Мексиканского залива обрушился ураган четвертой категории «Ида». Двигаясь на север, он охватил Луизиану, Миссисипи, Алабаму и Флориду. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья, а ливни привели к наводнениям.
#Ida #IdaWx #IDA2021 #HurricaneIda #Hurricane #NOLA #NOLATwitter #wxtwitter #LAwx 🚨Laplace LA https://t.co/RBwYYwqoKo— Hurricane Ida Info & Help (@HurricaneIda411) August 30, 2021
На побережье ураган ворвался со скоростью 240 км/ч. Около миллиона жителей штата Луизиана остаются без электричества. Местная энергетическая компания Entergy заявила, что ей «потребуется несколько дней, чтобы определить степень повреждения энергосистемы, и гораздо больше времени, чтобы восстановить подачу электроэнергии в регион».
Однако самого худшего сценария удалось избежать. Ранее «Ида» считалась столь же опасным природным явлением, каким был ураган «Катрина». В 2005 году его маршрут был таким же, и тогда погибло 1800 человек. После этого была проделана большая работа, и прибрежные города оказались к удару стихии готовы.
Губернатор Джон Бел Эдвардс пояснил, что системы дамбы «работали великолепно», и ни одна из них до сих пор не была разрушена. Однако «ущерб по-прежнему катастрофичен». «Мы все еще находимся в режиме спасения жизней»,– сказал он.
Some of the damage done by Hurricane #ida in southeastern #louisiana today. These are from the the Thibodaux area. #lawx pic.twitter.com/aEHjhnNQDy— Adam Lucio (@AdamLucioWX) August 30, 2021
Сейчас известно о гибели пяти человек. В Новом Орлеане мужчина не справился с управлением автомобиля в экстремальных условиях, женщина была найдена мертвой в рыбацкой деревне Жан-Лафит, а в районе Батон-Руж на дом упало дерево, что привело к смерти мужчины. Кроме того, в Миссисипи два человека погибли и 10 получили ранения в результате провала дорожного полотна.
Власти штата не исключают, что по мере продолжения поисково-спасательных работ число жертв может увеличиться. Сейчас здесь работает около 5 000 членов Национальной гвардии, а также более 25 000 специалистов со всей страны.
Продвигаясь вглубь суши, «Ида» слабеет: теперь это тропический шторм первой категории, который перемещается со скоростью 153 км/ч. Однако Национальный центр ураганов предупреждает, что сильный дождь все еще может вызвать наводнения в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.