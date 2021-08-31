Ураган «Ида» принес хаос и разрушения в США: видео

Однако самого худшего сценария удалось избежать. Ранее «Ида» считалась столь же опасным природным явлением, каким был ураган «Катрина». В 2005 году его маршрут был таким же, и тогда погибло 1800 человек. После этого была проделана большая работа, и прибрежные города оказались к удару стихии готовы.

Губернатор Джон Бел Эдвардс пояснил, что системы дамбы «работали великолепно», и ни одна из них до сих пор не была разрушена. Однако «ущерб по-прежнему катастрофичен». «Мы все еще находимся в режиме спасения жизней»,– сказал он.