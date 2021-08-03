Ураган в Тверской области: есть жертвы

Больше всего пострадал город Андреаполь, расположенный на западе области: здесь деревья упали на дороги и жилые дома, где были сломаны крыши и выбиты окна. В результате повреждения ЛЭП во многих местах было нарушено электроснабжение.

В пригороде сформировалось редкое для этих мест явление: торнадо.