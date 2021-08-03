Ураган в Тверской области: есть жертвы

Больше всего пострадал город Андреаполь, расположенный на западе области: здесь деревья упали на дороги и жилые дома, где были сломаны крыши и выбиты окна. В результате повреждения ЛЭП во многих местах было нарушено электроснабжение.
В пригороде сформировалось редкое для этих мест явление: торнадо.
В Осташковском округе стихия нанесла самый сильный урон деревне Рогожа вблизи озера Селигер. Здесь же погиб турист из Москвы, и еще несколько человек были доставлены в больницы.
Ураган накрыл область около 16:40 мск, и уже вечером 2 августа начались работы по устранению последствий непогоды. Они продолжаются и сегодня: спасатели ФПС ГПС МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан едой и водой, помогают распиливать упавшие деревья, разбирать конструкции и освобождать заблокированные транспортные средства. На помощь местным специалистам прибыли бригады из других областей.
Андреаполь Тверской области после торнадо 02.08.21 pic.twitter.com/loaj55rzS5— Vagabönd (@Wild_Vagabond_) August 2, 2021
Помимо Тверской области, стихия нанесла удар по соседнему Ржеву, хоть и в меньшей степени. Сильный ветер здесь повалил несколько деревьев, и некоторые упали на автобус. Также была повреждена машина, припаркованная вблизи тополей. Информации о пострадавших нет.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что опасный циклон постепенно уходит на восток и юго-восток, но в период с 3 по 9 августа Центральная часть России, в том числе Тверская область, еще будет находится во власти грозового фронта. 3-4 августа на «линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, отдельные районы Поволжья.