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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Происшествия

В аэрокосмическом университете Китая произошел взрыв. Есть жертвы

National Geographic Россия
25 октября 2021
Этот университет считается колыбелью передовых китайских аэрокосмических технологий.

В воскресенье днем ​​в лаборатории Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики произошел взрыв. На официальной странице городского управления пожарной охраны в Weibo сообщается, что в результате инцидента два человека погибли и еще девять получили ранения.

В видеороликах, опубликованных в Интернете, видны клубы дыма, исходящие из здания университета.

Позже учреждение подтвердило, что взрыв произошел в Колледже материаловедения и технологий и привел к пожару.

Преобразование энергии, материалы для оборудования ядерной энергии, подготовка материалов и защита от агрессивных сред, а также электрохимическое хранение входят в число пяти основных направлений работы колледжа.

Университет является ведущим центром оборонных исследований Китая с тремя лабораториями государственного уровня, две из которых специализируются на вертолетных технологиях.

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Взрывы в исследовательских институтах Китая происходят не первый раз. 31 марта в результате взрыва лаборатории в Институте химии Китайской академии наук в Пекине погиб аспирант.

Университет Дунхуа был вынужден заплатить $250 000 после инцидента в сентябре 2016 года. Двое студентов были тяжело ранены в результате взрыва, произошедшего в лаборатории химии, химической инженерии и биоинженерии.

Три студента погибли в результате взрыва лаборатории в Пекинском университете Цзяотун 18 декабря 2018 года.

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