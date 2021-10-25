В аэрокосмическом университете Китая произошел взрыв. Есть жертвы

В воскресенье днем ​​в лаборатории Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики произошел взрыв. На официальной странице городского управления пожарной охраны в Weibo сообщается, что в результате инцидента два человека погибли и еще девять получили ранения.

В видеороликах, опубликованных в Интернете, видны клубы дыма, исходящие из здания университета.