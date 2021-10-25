В аэрокосмическом университете Китая произошел взрыв. Есть жертвы

В воскресенье днем в лаборатории Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики произошел взрыв. На официальной странице городского управления пожарной охраны в Weibo сообщается, что в результате инцидента два человека погибли и еще девять получили ранения.
В видеороликах, опубликованных в Интернете, видны клубы дыма, исходящие из здания университета.
Позже учреждение подтвердило, что взрыв произошел в Колледже материаловедения и технологий и привел к пожару.
Преобразование энергии, материалы для оборудования ядерной энергии, подготовка материалов и защита от агрессивных сред, а также электрохимическое хранение входят в число пяти основных направлений работы колледжа.
Университет является ведущим центром оборонных исследований Китая с тремя лабораториями государственного уровня, две из которых специализируются на вертолетных технологиях.
Взрывы в исследовательских институтах Китая происходят не первый раз. 31 марта в результате взрыва лаборатории в Институте химии Китайской академии наук в Пекине погиб аспирант.
Университет Дунхуа был вынужден заплатить $250 000 после инцидента в сентябре 2016 года. Двое студентов были тяжело ранены в результате взрыва, произошедшего в лаборатории химии, химической инженерии и биоинженерии.
Три студента погибли в результате взрыва лаборатории в Пекинском университете Цзяотун 18 декабря 2018 года.