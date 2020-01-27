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Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский Boeing

27 января 2020
Он упал на территорию, находящуюся под контролем талибов.

Самолет потерпел крушение в 13:10 по местному времени недалеко от города Газни. Аманулла Камрани, член провинциального совета Газни сообщил, что район крушения находится под контролем движения «Талибан» (террористической исламистской организации, запрещенной в РФ), и у афганских служб безопасности нет туда доступа.

Сперва местные чиновники сообщили о том, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Airlines, а местные СМИ опубликовали информацию о 83 погибших. Вскоре компания опровергла заявление о том, что разбившийся самолет принадлежал ей.

«Произошедшая авиакатастрофа не имеет отношения к Ariana Airlines. В этот день запланировано два наших рейса: из Герата в Кабул и из Герата в Дели, однако с ними все в порядке», — Мирваис Мирзаквал, генеральный директор Ariana Airlines.

Последняя крупная коммерческая авиакатастрофа в Афганистане произошла в 2005 году, когда рейс Kam Air, совершавший перелет из Герата в Кабул, попал в снежную бурю при приземлении и врезался в горы. Это крушение унесло жизни 104 человек, став самой крупной авиакатастрофой в истории Афганистана.