В Афганистане разбился пассажирский Boeing

Самолет потерпел крушение в 13:10 по местному времени недалеко от города Газни. Аманулла Камрани, член провинциального совета Газни сообщил, что район крушения находится под контролем движения «Талибан» (террористической исламистской организации, запрещенной в РФ), и у афганских служб безопасности нет туда доступа.

Сперва местные чиновники сообщили о том, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Airlines, а местные СМИ опубликовали информацию о 83 погибших. Вскоре компания опровергла заявление о том, что разбившийся самолет принадлежал ей.