В Афганистане разбился пассажирский Boeing

Самолет потерпел крушение в 13:10 по местному времени недалеко от города Газни. Аманулла Камрани, член провинциального совета Газни сообщил, что район крушения находится под контролем движения «Талибан» (террористической исламистской организации, запрещенной в РФ), и у афганских служб безопасности нет туда доступа.
Сперва местные чиновники сообщили о том, что воздушное судно принадлежало афганской авиакомпании Ariana Airlines, а местные СМИ опубликовали информацию о 83 погибших. Вскоре компания опровергла заявление о том, что разбившийся самолет принадлежал ей.
A Boeing passenger plane has crashed in Afghanistanhttps://t.co/gm3zhnyWbq— plugilo (@plugilo) January 27, 2020
A passenger plane crashed in eastern Afghanistan on Monday, officials said.
"A Boeing plane belonging to the Ariana Afghan Airline, h... pic.twitter.com/gTtJXkIZPr
Последняя крупная коммерческая авиакатастрофа в Афганистане произошла в 2005 году, когда рейс Kam Air, совершавший перелет из Герата в Кабул, попал в снежную бурю при приземлении и врезался в горы. Это крушение унесло жизни 104 человек, став самой крупной авиакатастрофой в истории Афганистана.