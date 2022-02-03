В акватории Нигерии взорвалось судно с нефтью

Экипаж числится пропавшим без вести.

Ранним утром 2 февраля у побережья Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно Trinity Spirit, принадлежавшее компании Shebah Exploration and Production Company Limited (SEPCOL). На борту находилось 10 членов экипажа; их судьба остается неизвестной. Также не установлен объем нефти, вылившейся в море.

По информации SEPCOL, Trinity Spirit может перерабатывать до 22 000 баррелей нефти в день. В среднем на ее борту всегда находится около 2 миллионов баррелей – это приблизительно 270 тысяч тонн. Возможная утечка нефти может грозить крупнейшим экологическим бедствием. Если разлив действительно случился, сегодняшняя авария имеет очень серьёзные масштабы для акватории.

Источник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что в момент взрыва непосредственно работы по перекачке нефти не велись, а в хранилище на судне было около 50 000 баррелей.

«В настоящее время нет сообщений о погибших, но мы можем подтвердить, что до инцидента на борту судна находились 10 членов экипажа. Мы уделяем первоочередное внимание расследованию и поискам», – исполнительный директор SEPCOL Икемефуна Окафор.

Комментарии о состоянии судна, построенного в 1976 году, в компании не дают. SEPCOL сейчас находится в стадии конкурсного производства; ее лицензия на добычу нефти была отозвана еще в 2019 году.

Some shocking photos from Nigeria, where a FPSO has suffered a spectacular fire. We have confirmed an explosion and a fire, and the company says no casualties. Beyond, **local media is reporting** that the 'Trinity Spirit' sank. The explosion was near the Escravos terminal #OOTT pic.twitter.com/CvrZE7RG0K — Javier Blas (@JavierBlas) February 3, 2022

Локализацией и тушением огня занимались оказавшиеся рядом рыбаки и моряки, пока на помощь им не подоспела пожарная служба. Несмотря на все усилия, судно затонуло.

Узнайте о недавнем разливе нефти в Черном море.