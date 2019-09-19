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Происшествия

В Австралии погиб велосипедист, на которого напала агрессивная сорока

19 сентября 2019
Сорока нападает на человека
Трагический случай произошел в Сиднее 15 сентября.

76-летний австралиец прогуливался на велосипеде в парке Николсон в Вуллонгонге, к югу от Сиднея. Как сообщает полиция, он свернул с дороги, чтобы избежать нападения агрессивной сороки и врезался в забор. Мужчина получил серьезные травмы головы и был доставлен вертолетом в больницу, где скончался в тот же вечер.

В Австралии случаи нападения сорок на людей широко распространены. Биологи предупреждают, что эти птицы особенно опасны в сентябре – в пик сезона размножения. Сороки часто нападают на человека, чтобы защитить своих птенцов от предполагаемых угроз.

Как сообщает CNN, только в 2019 году в Австралии было зафиксировано 1570 случаев нападений сорок на людей, в результате которых 189 человек получили различные травмы.

Яркий пример агрессивного поведения сороки на этом видео:

Сороки – охраняемый вид в Австралии. Их запрещается убивать и уничтожать яйца или птенцов. Местные власти предпринимают действия по отношению к ним только в случаях реальной угрозы жизни человека. В противном случае, жителям настоятельно рекомендуется держаться подальше от деревьев, где сороки размножаются.

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