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Происшествия

В Австралии случилось сильнейшее наводнение за последние 60 лет. Оно вызвало нашествие пауков

National Geographic Россия
24 марта 2021
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Континент переживает одно бедствие за другим.

В понедельник на юго-восток Австралии обрушились сильнейшие ливни. В штате Новый Южный Уэльс рекордное количество осадков привело к прорыву плотин и разливу рек.

По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, подобного наводнения Австралия не видела с 1960-х годов.

«В тех частях штата, которые пострадали сильнее, такое событие случается раз в столетие; в других регионах, таких как район Хоксбери, — раз в 50 лет», — Глэдис Береджиклян.

В десятках населенных пунктов объявлена эвакуация. Свои жилища покинули около 20 тысяч жителей. Их дома затоплены, в городах разорваны линии электропередач, сотни дорог затоплены или недоступны. В общей сложности «зоной стихийного бедствия» признаны 38 территорий.

На аэрофотоснимках из наиболее пострадавших районов видны ряды домов, в которых из-под воды наружу выступают только крыши.

«Разрушения просто невероятны», — говорит владелец кафе Port Macquarie Мартен Кларк, который прошел в свое заведение по пояс в воде и обнаружил, что его мебель уплыла, а морозильники, холодильники и кухонное оборудование разрушены.

Наводнение повлекло за собой еще одну неожиданную проблему. Пытаясь спастись от стихии, в дома австралийцев начали массово проникать пауки. По словам очевидцев, в некоторых районах миллионы членистоногих захватили все сухие поверхности. Прибежище на возвышенностях пытаются найти грызуны и змеи, многие из которых также проникают в дома.

«Мой родной город сейчас затоплен. И для тех, кто задается вопросом, действительно ли в Австралии много пауков. Видите коричневый ковер на этой фотографии? Всё это пауки, пытающиеся спастись от наводнения», — пишет в Twitter австралиец Мэтт Годри.

Федеральное правительство объявило о финансовой помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Вакцинация от COVID-19 в Сиднее и в Новом Южном Уэльсе отложена из-за экстремальных погодных условий, сообщило министерство здравоохранения.

Метеорологическое бюро сообщает, что в пострадавших районах в ближайшее время ситуация улучшится, однако ливни сместятся в сторону севера.

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