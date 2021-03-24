В Австралии случилось сильнейшее наводнение за последние 60 лет. Оно вызвало нашествие пауков

В десятках населенных пунктов объявлена эвакуация. Свои жилища покинули около 20 тысяч жителей. Их дома затоплены, в городах разорваны линии электропередач, сотни дорог затоплены или недоступны. В общей сложности «зоной стихийного бедствия» признаны 38 территорий.

На аэрофотоснимках из наиболее пострадавших районов видны ряды домов, в которых из-под воды наружу выступают только крыши.