В Австралии случилось сильнейшее наводнение за последние 60 лет. Оно вызвало нашествие пауков
В понедельник на юго-восток Австралии обрушились сильнейшие ливни. В штате Новый Южный Уэльс рекордное количество осадков привело к прорыву плотин и разливу рек.
По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, подобного наводнения Австралия не видела с 1960-х годов.
В десятках населенных пунктов объявлена эвакуация. Свои жилища покинули около 20 тысяч жителей. Их дома затоплены, в городах разорваны линии электропередач, сотни дорог затоплены или недоступны. В общей сложности «зоной стихийного бедствия» признаны 38 территорий.
На аэрофотоснимках из наиболее пострадавших районов видны ряды домов, в которых из-под воды наружу выступают только крыши.
My thoughts and prayers go out to everyone affected due to the massive flooding in Australia. 🙏❤️🇦🇺#australiafloods pic.twitter.com/8cuKQjiIRH— Lisa Cole (@angwingsandhalo) March 23, 2021
Australia remains on flood watch even as rains ease https://t.co/VhV3iILTED pic.twitter.com/A494Rrc6L3— Reuters (@Reuters) March 24, 2021
«Разрушения просто невероятны», — говорит владелец кафе Port Macquarie Мартен Кларк, который прошел в свое заведение по пояс в воде и обнаружил, что его мебель уплыла, а морозильники, холодильники и кухонное оборудование разрушены.
Наводнение повлекло за собой еще одну неожиданную проблему. Пытаясь спастись от стихии, в дома австралийцев начали массово проникать пауки. По словам очевидцев, в некоторых районах миллионы членистоногих захватили все сухие поверхности. Прибежище на возвышенностях пытаются найти грызуны и змеи, многие из которых также проникают в дома.
My hometown is flooding right now. And for those who wonder if there’s really a lot of spiders in Australia. See the brown in this pic? That’s all spiders trying to escape the flood pic.twitter.com/dk8ydGmHwg— Matt Gaudry 🇦🇺 Ω #IStandWithRayFisher (@MG___214) March 22, 2021
«Мой родной город сейчас затоплен. И для тех, кто задается вопросом, действительно ли в Австралии много пауков. Видите коричневый ковер на этой фотографии? Всё это пауки, пытающиеся спастись от наводнения», — пишет в Twitter австралиец Мэтт Годри.
Федеральное правительство объявило о финансовой помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Вакцинация от COVID-19 в Сиднее и в Новом Южном Уэльсе отложена из-за экстремальных погодных условий, сообщило министерство здравоохранения.
Метеорологическое бюро сообщает, что в пострадавших районах в ближайшее время ситуация улучшится, однако ливни сместятся в сторону севера.